Twitch va fermer en Corée du Sud

(Boursier.com) — Twitch va fermer ses portes en Corée du Sud... Rachetée près de 1 milliard de dollars par Amazon en 2014, la plateforme américaine de live streaming a annoncé cette semaine qu'elle cesserait ses activités dans le pays, considéré la première terre d'eSport dans le monde, en février prochain, en raison de coûts d'exploitation élevés et de frais de réseau.

Mardi, "j'ai annoncé à notre communauté coréenne que nous avions pris la décision difficile de mettre fin aux activités de Twitch en Corée le 27 février 2024 (KST). Nous comprenons qu'il s'agit d'une nouvelle extrêmement décevante", a affirmé le PDG Dan Clancy dans un article de blog.

"Face au coût d'exploitation prohibitif de Twitch en Corée du Sud, nous avons déployé des efforts considérables afin de réduire ces dépenses et de maintenir notre activité. Nous avons d'abord testé un modèle pair à pair pour la qualité du flux source, puis nous avons ajusté la résolution à un maximum de 720p", a-t-il expliqué.

"Twitch exerce ses activités en Corée à perte"

"Bien que ces efforts aient permis de réduire les coûts, les frais de réseau en Corée restent dix fois plus élevés que dans la plupart des autres pays. Twitch exerce ses activités en Corée à perte et nous ne voyons malheureusement aucune solution qui nous permettrait d'opérer de manière durable dans ce pays", a regretté l'ancien directeur de l'ingénierie pour Google Book Search.

"Nous tenons à préciser à l'ensemble de nos communautés mondiales qu'il s'agit d'une situation unique. Nous avons déjà évoqué à plusieurs reprises le problème des coûts d'exploitation en Corée, qui sont nettement plus élevés que dans les autres pays", a-t-il ajouté.

En 2022, Twitch avait déjà restreint la résolution vidéo en Corée du Sud, un pays où l'esport connaît une forte croissance et où l'utilisation de jeux vidéo en ligne est significative, justifiant cette mesure par une hausse des coûts opérationnels.

"Une prise en compte du développement durable"

Dans un communiqué, le ministère sud-coréen des sciences et des TIC (technologies de l'information et de la communication) a indiqué qu'une réévaluation des frais d'utilisation du réseau était en cours et évoqué une "question globale nécessitant une prise en compte du développement durable du réseau internet, de l'industrie du contenu et du confort de l'utilisateur".

La question de savoir qui devrait supporter les coûts liés à l'augmentation de l'utilisation du trafic avait déjà opposé des géants de la tech à des fournisseurs internet locaux en Corée du Sud. Plus tôt cette année, Netflix et le fournisseur de services internet sud-coréen SK Broadband ont retiré mutuellement leurs poursuites concernant les frais d'utilisation du réseau.