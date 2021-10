Twitch : la plateforme confirme une "fuite" de données

Un pirate affirme avoir divulgué l'intégralité des données du service de streaming vidéo en direct. La plateforme a confirmé une "fuite" et dit travailler "en urgence pour comprendre l'ampleur de celle-ci"...

(Boursier.com) — L 'information a été révélée par le site 'Video Games Chronicle', puis relayée sur les réseaux sociaux : le service de streaming vidéo en direct Twitch aurait fait l'objet d'un piratage massif, revendiqué par un utilisateur anonyme du forum 4Chan. Celui-ci prétend avoir intercepté l'intégralité du code source et des informations confidentielles de la plateforme.

Les données de cette fuite seraient proposées depuis mercredi dans un fichier torrent de 125 Go. L'utilisateur explique vouloir "susciter plus de disruption et de compétition dans le monde de la diffusion vidéo en direct", car "la communauté de Twitch est un cloaque toxique et dégoûtant".

Pour rappel, la plateforme de streaming dédiée aux jeux vidéo, qui compte plus de 30 millions de visiteurs quotidiens en moyenne, avait déjà été confronté début septembre à un boycott lancé par ses propres utilisateurs, qui souhaitaient alerter sur le manque de mesures contre le harcèlement, le racisme, la haine en ligne...

Les revenus des streamers dévoilés

Le fichier publié par le pirate contiendrait l'intégralité du code source de la plateforme détenue par Amazon, dont l'historique des commentaires depuis le lancement de la plateforme en 2011, les outils utilisés pour améliorer la sécurité du site, ainsi que les données de projets en cours de développement.

La liste des informations potentiellement publiées comprendrait également les données techniques nécessaires au fonctionnement du service sur mobile, Web et consoles, ainsi que les sommes reversées aux créateurs de contenus. Sur Twitter, des utilisateurs partagent d'ailleurs des classements de streamers en fonction de l'argent qu'ils ont engrangé en septembre 2021, ou encore durant la période entre août 2019 et septembre 2021.

Twitch streamers. Here are some of the notables (note: this total is just their payout directly from twitch, so it doesn't include donations, sponsors, merch, etc.) pic.twitter.com/wDG0JkJuCx — KnowSomething (@KnowS0mething), via Twitter

Par mesure de sécurité, plusieurs créateurs de contenus ont alerté leur communauté, appelant leurs abonnés à changer de mot de passe. L'activation de l'authentification en deux étapes est aussi recommandée.

"Une erreur" de configuration de serveur

"Nous pouvons confirmer qu'une violation a eu lieu. Nos équipes travaillent activement pour comprendre l'ampleur de la situation. Nous vous tiendrons informés dès que nous aurons des informations supplémentaires. Merci pour votre compréhension", a déclaré la plateforme sur son compte Twitter mercredi en fin de journée. Le groupe a également précisé n'avoir aucune information suggérant que les identifiants de ses utilisateurs aient été compromis et qu'il ne stockait pas de données complètes sur les cartes bancaires.

Nous pouvons confirmer qu'une violation a eu lieu. Nos équipes travaillent activement pour comprendre l'ampleur de la situation. Nous vous tiendrons informés dès que nous aurons des informations supplémentaires. Merci pour votre compréhension. https://t.co/YXUjLXAdsb

— Twitch FR (@TwitchFR), via Twitter

Ce jeudi, Amazon, maison mère de Twitch, a de son côté imputé à "une erreur" de configuration de serveur lors d'une opération de maintenance l'origine de la fuite de données annoncée mercredi par la plateforme.

Twitch avait été popularisé en France en début d'année, notamment par les "lives" du journaliste Samuel Etienne et ses interviews de responsables politiques. Le gouvernement avait aussi lancé en février dernier une émission mensuelle sur la plateforme, baptisée "Sans filtre", pour débriefer le Conseil des ministres en compagnie de Gabriel Attal et sensibiliser les jeunes aux enjeux politiques du pays.