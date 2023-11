Truth Social, la plateforme de Trump, a déjà perdu 73 millions de dollars depuis son lancement !

L'activité serait menacée, alors que la plateforme n'a jamais réussi à décoller face à ses rivaux X ou Facebook...

(Boursier.com) — Rien ne va plus pour la plateforme de médias sociaux de Donald Trump... Truth Social a perdu 73 millions de dollars depuis son lancement. Dans le détail, la société a enregistré en 2022 une perte de 50 millions de dollars, avec des ventes nettes de seulement 1,4 million de dollars. Elle a ensuite perdu 23 millions de dollars au premier semestre de cette année, pour un chiffre d'affaires net de 2,3 millions de dollars.

Le cabinet d'experts-comptables indépendant de Trump Media & Technology Group (TMTG) estime que la situation financière de l'entreprise soulève des doutes importants quant à sa capacité à poursuivre son activité, selon les déclarations de Digital World Acquisition Corp, la SPAC qui prévoit de fusionner avec la société...

Des postes supprimés

"TMTG estime qu'il pourrait être difficile de lever des fonds supplémentaires par le biais de sources de financement traditionnelles en l'absence de progrès significatifs dans la réalisation de sa fusion avec Digital World. La société a également supprimé plusieurs postes en mars dernier, selon la déclaration, ajoutant que cette mesure faisait suite à un examen de tous les départements et qu'elle avait un impact plus important sur les équipes chargées de la vidéo en continu à la demande et de l'infrastructure de TMTG.

La situation se complique donc pour Donal Trump, qui avait lancé son média social en février 2022, promettant qu'il "tiendrait tête aux grandes entreprises technologiques" telles que Twitter et Facebook, qui l'avaient alors banni. Depuis, l'ancien locataire de la Maison blanche a pourtant dû faire face à un lourd échec : seuls 6,5 millions de personnes se sont inscrites, soit environ 1% du du nombre d'abonnés sur X (ex-Twitter).

Un poids pour Trump

Truth Social fait d'ailleurs perdre de l'argent à son fondateur depuis de longs mois. Début octobre, le magazine Forbes annonçait que Donald Trump ne faisait plus partie de son très "select" club des 400 Américains les plus riches, avec un patrimoine à 2,6 milliards de dollars, après avoir fondu de 600 millions ces derniers mois. "La valeur de la participation de 90% de Trump dans la société mère de Truth Social a chuté, passant d'une estimation de 730 millions de dollars à moins de 100 millions de dollars", expliquait alors Forbes.