Trottinettes : tout ce qui va changer !

Le ministère des Transport a présenté un plan national mercredi, pour muscler les règles de circulation.

(Boursier.com) — L 'usage de la trottinette électrique a explosé en France ces derniers mois : 2,5 millions de personnes en détiennent une, et le nombre de trajets réalisés grâce à un des ces engins proposés en libre-service s'élève à 100.000 chaque jour. Le ministère des Transports vient donc de présenter un plan national pour mieux réguler leur utilisation sur la voie publique.

Interrogé par '20 Minutes', le ministre Clément Beaune a indiqué que la création du port du casque n'avait pas été tranchée. "La réflexion reste ouverte : pour le moment, nous avons fait le choix de ne pas l'imposer mais il est fortement recommandé et nos campagnes de communication vont le répéter", a-t-il expliqué...

#Trottinettes " Ce n'est pas un jouet, ce n'est pas un jeu. " ?? #Europe1 pic.twitter.com/uFxERjg4um — Clement Beaune (@CBeaune), via Twitter

Ce plan est présenté au moment où la mairie de Paris organise une votation ce dimanche, dans les bureaux de vote, pour demander aux administrés s'ils sont favorables au maintien ou à l'interdiction des trottinettes en libre-service dans la capitale...

Voici donc les principales du mesure du plan présenté par le gouvernement

Relèvement de l'âge minimum

Il faudra avoir 14 ans pour utiliser une trottinette. "Le jeune âge des conducteurs et leur inexpérience sont des facteurs de risque majeurs. En cohérence avec les autres véhicules de catégorie 2 que sont les cyclomoteurs et les voitures sans permis, l'âge pour la conduite st relevé de 12 à 14 ans dans le décret", peut-on lire dans le déroulé du plan.

Renforcement des sanctions

Les amendes passeront de 35 à 135 euros pour ceux qui circulent à deux personnes sur une trottinette ou sur les voies interdites. "On sait que dans un accident sur cinq, les utilisateurs étaient deux sur l'engin, c'est important de faire comprendre qu'il ne s'agit pas d'un jouet", a expliqué le ministre des Transports, Clément Beaune, au journal '20 Minutes'.

Equipement des engins en clignotants

"Nombre d'accidents subis par les cyclistes et conducteurs d'EDPM (engins de déplacement personnel) sont causés par un manque de visibilité, notamment dans les situations où le signalement aux autres conducteurs est essentiel comme lors des freinages ou de changements de direction", écrit le ministère des Transports. Les feux stop ou clignotants sont désormais prévus dans le décret et leur déploiement sera généralisé.

Création d'un Observatoire national de la micromobilité

Cet observatoire aura pour but de proposer des connaissances sur l'usage des trottinettes électriques en France, leur accidentologie et leur impact environnemental. Ses rapports ont vocation à offrir aux collectivités locales un cadre de référence homogène permettant d'informer leurs décisions de politique publique en matière de mobilité.

Lancement de campagnes de sensibilisation

Des campagnes de communication seront lancées par la Délégation à la Sécurité Routière et toutes les parties prenantes pour sensibiliser aux règles de conduite des trottinettes électriques, rappeler les interdictions et les risques encourus, notamment dans le milieu scolaire. Les informations sur la réglementation en vigueur seront également généralisées sur les points de vente (physiques comme numériques) et les contrôles renforcés.

Signature d'une charte d'engagements par les opérateurs

Les opérateurs de trottinettes en libre-service s'engagent à améliorer la sécurité de tous les usagers de l'espace public, garantir un service respectueux de l'environnement et favoriser l'implantation de nouvelles offres de mobilité adaptées dans les territoires...