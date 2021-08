Troisième dose de vaccin : les prises de rendez-vous débuteront en septembre, confirme Gabriel Attal

"Le gouvernement attend l'avis de la Haute autorité de santé qui est imminent", a indiqué le porte-parole du gouvernement.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Vers une troisième dose de vaccin contre le Covid-19 ? Evoquée dès début août par Emmanuel Macron, la campagne vaccinale de rappel de vaccin anti Covid-19 devrait débuter à la rentrée. Le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a précisé ce mardi que les prises de rendez-vous devraient démarrer début septembre pour une vaccination dès la mi-septembre.

Cette troisième dose s'adressera aux personnes de plus de 65 ans et/ou atteintes de comorbidités. "A priori, cette recommandation vaudra pour les personnes qui ont reçu leur deuxième dose il y a six mois", a-t-il expliqué sur 'BFMTV', confirmant les propos du ministre de la Santé Olivier Véran.

"Le gouvernement attend l'avis de la Haute autorité de santé qui est imminent, mais la recommandation sera probablement d'injecter une 3e dose aux plus de 65 ans et aux personnes qui ont des maladies graves les exposant plus fortement au Covid-19", a-t-il encore détaillé.

"Ce ne sera pas une obligation mais une incitation forte"

Sans attendre la confirmation de la HAS, Olivier Véran a de son côté expliqué lundi sur 'BFMTV' avoir demandé à ses services "de mettre en place ce programme de troisième dose pour ceux qui en relèvent, ce ne sera pas une obligation mais une incitation forte", pour être prêt "début septembre".

"Une fois que vous avez eu deux doses, vous êtes protégés mais la protection diminue au fil du temps donc il faut proposer une troisième injection aux plus fragiles", a souligné le ministre, ajoutant que cette troisième injection sera prise en charge par la Sécurité sociale, comme pour les deux premières doses. Au total, 5 millions de personnes âgées ou à "très haut risque" devraient être concernées, selon le gouvernement.

"Une légère décrue, mais ce n'est pas marée basse"

Concernant la vaccination des professionnels de santé, "aujourd'hui ils sont 85%" à avoir reçu une première injection, a affirmé Gabriel Attal, estimant que "c'est beaucoup, c'est une augmentation de plus de 20 points en six semaines, cela montre qu'il y a un ressaisissement qui se fait, on ne peut que le saluer".

Par ailleurs, le porte-parole du gouvernement est revenu sur la situation sanitaire. "Dans les prochains jours, on va atteindre le pic de la quatrième vague", a-t-il souligné. "Il y a une légère décrue mais c'est pas la marée basse", a-t-il également prévenu, tout en s'inquiétant des 20.000 cas par jour en moyenne et des situations "dramatiques" dans les territoires d'Outre-mer...