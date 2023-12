Trois sites pour adultes soumis au DSA en Europe

Pornhub, Stripchat et XVideos...

(Boursier.com) — L 'Union européenne a ajouté trois sociétés de contenus pour adultes - Pornhub, Stripchat et XVideos - à sa liste d'entreprises soumises aux nouvelles règles sur les contenus en ligne, a déclaré mercredi Thierry Breton. "Pornhub, Stripchat et XVideos atteignent les seuils d'utilisateurs pour être soumis à des obligations DSA plus strictes. Créer un environnement en ligne plus sûr pour nos enfants est une priorité d'application du DSA", écrit le commissaire européen au marché Intérieur sur X.

Today 3 platforms. Pornhub, Stripchat and XVideos meet the user thresholds to fall under stricter #DSA obligations. Creating a safer online environment for our children is an enforcement priority under the DSA. https://t.co/bq2XhnUqUh >— Thierry Breton (@ThierryBreton), via Twitter

Protection

Le règlement sur les services numériques, ou Digital Services Act, est entré en vigueur sur le continent européen le 25 août dernier. Pour le respecter, les très grandes plateformes, réseaux sociaux et moteurs de recherche ont dû mettre en place des mesures concrètes pour protéger les utilisateurs, notamment les mineurs, de la manipulation de l'information, de la vente de produits illégaux ou de la haine en ligne. Il oblige les entreprises à se soumettre à un audit externe et indépendant et à partager leurs données avec les autorités et les enquêteurs.

Ces trois nouvelles plateformes rejoignent AliExpress, Amazon Store, AppStore, Bing, Booking, Facebook, Google Maps, Google Play, Google Search, Google Shopping, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Snapchat, TikTok, X, Wikipedia, YouTube et Zalando. Désormais, 20 plateformes et deux moteurs de recherche, comptant au moins 45 millions d'utilisateurs actifs par mois, sont concernés.