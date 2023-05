Trimestre anti-inflation : succès ou flop ?

L'UFC Que Choisir estime que les prix ont "légèrement augmenté" dans trois des cinq enseignes participantes. Bruno Le Maire dénonce une méthodologie "malhonnête".

(Boursier.com) — Les prix ont-ils vraiment baissé avec les paniers anti-inflation ? La réponse est "non" pour l'UFC Que Choisir, qui a révélé lundi que les prix des produits étiquetés "trimestre anti-inflation" dans trois des cinq enseignes participantes ont "légèrement augmenté" entre le 23 mars et le 10 mai.

"Nous avons passé en revue les évolutions de prix d'un large échantillon de produits des paniers anti-inflation (entre 50 et 150 références selon l'enseigne)", écrit l'association de défense des consommateurs dans le bilan de son étude. Et elle conclut que les prix ont progressé dans les magasins Intermarché (+1,5% en moyenne), Casino (+1,4%) et U (+1%). Son pointage fait apparaître une stabilité des prix chez Carrefour, la seule enseigne affichant un léger repli étant Auchan (-0,3%).

"On est loin d'une baisse des prix de 13%", regrette l'association, qui fait référence au récent satisfecit d'Olivia Grégoire, la ministre déléguée chargée du Commerce. "En moyenne, depuis sept semaines, les prix des produits du trimestre anti-inflation ont baissé de 13% dans le panier - s'il est composé de produits anti-inflation à 100%", a-t-elle déclaré mercredi dernier sur RTL.

Une méthode malhonnête ?

Interrogé sur BFMTV ce lundi, Bruno Le Maire a confirmé cette progression, critiquant la méthode de l'UFC Que Choisir. Son étude "est malhonnête parce que le trimestre anti-inflation commence le 15 mars, je n'aime pas qu'on trompe le consommateur. L'UFC-Que Choisir compare à partir du 23 mars, après le début de l'opération. Vous trouvez ça honnête?", a interrogé le ministre de l'Economie lundi sur BFM TV.

Trimestre anti-inflation: l'UFC-Que Choisir voit des prix en hausse, Le Maire tacle l'associationhttps://t.co/zcK2rMslTj pic.twitter.com/jovX3YwLoD — BFMTV (@BFMTV), via Twitter

"IL faut comparer les prix avant le 15 mars et les prix après le 15 mars. Si vous prenez ces dates-là, les prix des produits qui sont dans ce trimestre anti-inflation ont effectivement baissé de 13% en moyenne, certains un peu plus, certains un peu moins", a affirmé Bruno Le Maire, qui prévoit la prolongation de cette opération "au-delà du 15 juin compte tenu de son efficacité".