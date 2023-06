Trimestre anti-inflation : les consommateurs sont-ils les... grands perdants ?

L'association Familles rurales estime que les consommateurs ont été déboussolés par la profusion d'opérations commerciales mises en place par les distributeurs, entre prix bloqués, prix coûtants, et autres produits labellisés...

(Boursier.com) — Quel bilan tirer du "trimestre anti-inflation" ? Le dispositif n'a "pas tenu ses promesses", estime l'association de défense des consommateurs Familles rurales. Afin d'aider les ménages dans le contexte de forte inflation, le gouvernement avait annoncé au mois de mars un accord avec les acteurs de la grande distribution pour garantir les prix les plus bas possibles sur certains produits de grande consommation durant trois mois. Dans les supermarchés (E.Leclerc n'avait pas souhaité pariciper), les produits étaient reconnaissables à un logo proposé par l'Etat...

Pour évaluer les effets de ce dispositif, l'association a observé l'évolution de son panier "manger sain", qui contient entre autres des fruits, des légumes, de la viande, des oeufs, du beurre, ou encore du chocolat ou de l'eau... Son prix a augmenté de 3% entre février et avril 2023.

§inflation | Pour une §alimentation saine et durable accessible à toutes & tous. @FamillesRurales publie une étude sur l'impact du trimestre antiinflation. Cessons le jeu de dupes ! §pouvoirdachat https://t.co/9ZLa9uGB9o — Familles Rurales (@FamillesRurales), via Twitter

Les prix des aliments sains explosent

"Alors que l'objectif du gouvernement était de permettre au plus grand nombre de consommateurs de "passer la vague inflationniste" en attendant la stabilisation des prix, force est de constater que l'incitation du gouvernement n'a pas convaincu les distributeurs de contenir les prix sur les produits recommandés par le PNNS (Programme national nutrition santé) composant notre panier", déplore Familles Rurales dans un communiqué.

Si une partie des enseignes a bien concédé un effort sur le prix et les marges de certains de ses produits, "les aliments préconisés par le PNNS (...) ont vu leur prix exploser". Sur un an, le prix de ce panier s'est envolé de 19,5%.

"Face à cette flambée des prix, 29% des Français déclarent devoir sauter un repas par manque d'argent et 43% (55% en milieu rural) déclarent avoir déjà renoncé à acheter des aliments et produits alimentaires. Manger sain, pour rester en bonne santé est devenu 'mission impossible' pour des millions de ménages français", estime l'association.

Des clients déboussolés

Selon elle, les consommateurs ont été déboussolés par la profusion d'opérations commerciales mises en place par les distributeurs, entre prix bloqués, prix coûtants, produits labellisés " Trimestre Anti-Inflation ", produits à "moins de 1 euro ou de 2 euros". Entre promotion de produits ultra-transformés qui ont pris la place d'aliments sains dans nos paniers, puisqu'à priori plus " attractifs " et " compétitifs " sur le plan économique, et " fausses bonnes affaires ", une seule certitude s'impose : la guerre que se sont livrés distributeurs pour paraitre le moins cher, n'a pas profité aux consommateurs...