'Trimestre anti-inflation' : des associations de consommateurs dénoncent l'insuffisance du dispositif

Le "trimestre anti-inflation" annoncé par l'exécutif "n'aboutira en aucun cas à ce que les étiquettes affichent les prix les plus compétitifs possibles", affirment l'UFC-Que Choisir, Familles rurales et CLCV.

(Boursier.com) — A l'issue d'une réunion avec des représentants de la grande distribution, qui s'est tenue lundi, le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, a annoncé que le gouvernement était parvenu à un accord pour garantir les prix les plus bas possibles sur certains produits de grande consommation. Les distributeurs se sont engagés à mettre en place "un trimestre anti-inflation" dans les supermarchés jusqu'en juin et devront prendre sur leurs marges pour maintenir les prix à un niveau le plus bas possible et définir eux-mêmes la liste des produits concernés.

Or, cette mesure est jugée insuffisante pour l'UFC-Que Choisir, Familles rurales et Consommation Logement Cadre de Vie (CLCV). Dans une lettre ouverte adressée à la Première ministre, Elisabeth Borne, les trois associations de consommateurs affirment que le gouvernement s'en remet "à la bonne volonté de la grande distribution pour qu'elle limite ses marges (ou prétende le faire à travers des opérations purement marketing)".

Elles estiment que "cette approche consistant à quêter auprès des grandes surfaces une modération des prix dans le cadre d'un 'trimestre anti-inflation' n'aboutira en aucun cas à ce que les étiquettes affichent les prix les plus compétitifs possibles si le dispositif obligeant depuis 2019 les distributeurs à réaliser une marge d'au moins 10% sur la vente des produits alimentaires devait être maintenu".

"Freiner l'explosion des prix alimentaires en cessant de garantir" cette marge minimale

Les trois associations appellent ainsi à "freiner l'explosion des prix alimentaires en cessant de garantir" cette marge minimale à la grande distribution, rappelant que le gouvernement s'est, jusqu'ici, "constamment opposé à la suppression de cette mesure inflationniste, et tout simplement contre-productive dans le contexte actuel".

"Ce refus a principalement été motivé par l'argument selon lequel la fin du relèvement du seuil de revente à perte diminuerait le revenu de nos agriculteurs. Il s'agit pourtant d'un argument purement fallacieux puisqu'il existe un cadre législatif autonome imposant que les négociations commerciales entre les industriels et les distributeurs d'un côté, et les agriculteurs de l'autre, garantissent à ces derniers une juste rémunération, ce en quoi nous souscrivons", expliquent-elles.

"Eloigner les consommateurs d'une alimentation saine"

Pour l'UFC-Que Choisir, Familles rurales et CLCV, les solutions proposées par le gouvernement pour juguler les prix "paraissent au mieux sans réelle incidence", ajoutant qu'elles pourraient "même éloigner les consommateurs d'une alimentation saine au profit de produits ultra-transformés".

Le "trimestre anti-inflation" doit entrer en vigueur le 15 mars jusqu'au 15 juin. Pour rappel, l'exécutif avait initialement évoqué ces derniers mois un "panier anti-inflation", mais l'initiative n'avait pas été suivie par certains grands distributeurs. Dimanche dernier, le PDG de Carrefour, Alexandre Bompard, avait ainsi indiqué que le gouvernement allait abandonner son projet de "panier anti-inflation" pour laisser le choix aux distributeurs de proposer eux-mêmes une sélection de produits moins chers.

Carrefour prévoit de lancer 200 produits au prix moyen de 2 euros dont une centaine sont des aliments qualifiés de "sains" et le reste, des produits du quotidien comme la lessive. De son côté, Casino devrait proposer une sélection de 500 articles à bas prix à moins de 1 euro à partir du 15 mars, avec des prix gelés pendant trois mois.