Travail : la santé psychologique des femmes se déteriore

Inquiètes notamment de leur situation financière, les femmes souffrent davantage que les hommes d'anxiété ou de dépression.

(Boursier.com) — La santé psychologique des femmes se détériore. La 14ème édition du Baromètre Santé au travail de Malakoff Humanis montre que 44% d'entre elles se disent en moins bonne santé psychologique (vs 32% des hommes), une situation qui s'est dégradée par rapport à 2022 (40%). Selon cette étude, 55% des femmes salariées souffrent de troubles psychologiques contre 45% des hommes. Elles citent des troubles de l'humeur/dépression (rencontrés par 30% des femmes salariées), des troubles anxieux (37%), des troubles liés au traumatisme et au stress (21%), et un épuisement professionnel/burn-out (25%).

La santé et le médico-social, dans lequel les femmes sont davantage représentées, est l'un des secteurs les plus pénibles physiquement et psychologiquement, avec pour conséquence un taux d'absentéisme en hausse de 10 points par rapport à 2022.

Ces femmes "se disent de plus en plus inquiètes face à la situation financière de leur foyer (42% vs 33% pour les hommes, et +7 pts vs 2022), et sont davantage préoccupées par l'avenir de leurs enfants (41% vs 33% pour les hommes, et + 9 pts vs 2022). Elles sont également plus inquiètes de la situation du monde (82% vs 71%) et l'environnement (80% vs 69%)", explique Malakoff Humanis.

Inquiétudes financières

Un tiers des salariés concernés (femmes et hommes) attribue ce mauvais état de santé psychologique à des origines professionnelles, un tiers à des origines personnelles et un tiers aux deux. Quand elles évoquent des problèmes personnels, les femmes se démarquent cependant très nettement : 39% (vs 26% des hommes) lient leur mauvaise santé mentale à leur situation financière.

Une situation que peuvent expliquer le travail à temps partiel, qui concerne 17% des femmes (vs 7% des hommes) et la situation de monoparentalité. Cette situation, qui concerne 25% des familles en France étant assumée dans 85% des cas par une femme (INSEE). S'agissant des raisons professionnelles, les femmes mentionnent l'intensité et le temps de travail (65% vs 59% des hommes, et +7 points par rapport à 2022) ainsi que la dégradation des rapports sociaux au travail (41% vs 38%).