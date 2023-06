Travail : l'intérim prend du galon face au CDI... Une question de génération ?

Avec des candidats toujours en quête de plus de flexibilité depuis la crise du coronavirus...

(Boursier.com) — Le CDI n'est décidément plus le Graal pour les candidats... Selon la dernière enquête de Robert Half, 36% des sondés se disent plus exigeants sur la flexibilité au travail depuis la crise sanitaire. Cette souplesse entre dans le top 5 des critères sur lesquels les salariés sont plus pointilleux depuis le chamboulement provoqué par l'épidémie de coronavirus, devant le salaire (57%), l'équilibre vie pro/vie perso (53%), le temps de transport (38%) et la quête de sens (37%).

"La flexibilité est également citée parmi les premiers critères des candidats pour choisir une entreprise plutôt qu'une autre (29%)", indique Robert Half dans un communiqué. Alors que le CDI représente la stabilité dans l'imaginaire collectif, l'intérim pourrait séduire une nouvelle génération de candidats en quête de changement au cours de leur vie professionnelle. De fait, 42% des sondés associent l'intérim à la flexibilité, 35% à la liberté.

Perte de vitesse pour le CDI

En perte de vitesse, le CDI perd une part de son pouvoir d'attraction et de rétention. Ainsi, plus d'un tiers des sondés (35%) se disent prêts à quitter leur poste actuel en CDI pour des missions d'intérim si celles-ci correspondaient davantage à leurs attentes. La tendance est particulièrement affirmée pour la tranche des 18-34 ans puisque 45% d'entre eux partagent cette idée. Les 45-65 ans sont, pour leur part, plus frileux, avec seulement 28% des répondants qui seraient prêts à tenter l'expérience.

Toutefois, sur l'ensemble des sondés, 32% considèrent l'intérim comme un tremplin vers le CDI, preuve que le choix de ce mode de travail n'est pas incompatible avec l'ambition à terme d'être embauché durablement dans au sein d'une entreprise et une réflexion plus globale sur le parcours professionnel.

L'intérim prend du galon

Longtemps associé à une certaine précarité de l'emploi, le CDI semble désormais jouir d'une image plus valorisante de liberté et de flexibilité : sur l'ensemble des sondés, seuls 30% associent l'intérim à la précarité. Celle-ci n'est citée qu'en quatrième position derrière les idées de flexibilité, de liberté, et de tremplin vers le CDI... Là encore, l'écart entre générations est perceptible : moins d'un quart (24%) des 18-34 ans associe l'intérim à la précarité, contre 32% des 45-65 ans. Les 18-34 ans citent la précarité en cinquième position derrière la flexibilité, la liberté, le tremplin vers le CDI et la découverte...