Travail dissimulé : montant record de redressements en 2021

Les redressements menés par l'Urssaf pour travail dissimulé ont bondi de 30% par rapport à 2020, année marquée par le début de la crise sanitaire.

(Boursier.com) — C 'est un "nouveau montant record" !... En 2021, l'Urssaf a redressé 789,4 millions d'euros de cotisations au titre de la lutte contre le travail dissimulé, ce qui constitue un résultat en hausse de 30 % par rapport à l'année 2020. "Après une année 2020 très fortement marquée par la crise sanitaire, l'Urssaf a significativement accru son activité de lutte contre la fraude en 2021. Au total, ce sont 36.734 actions de contrôle qui ont été engagées par l'Urssaf en 2021 (+46% par rapport à 2020)".

La hausse du nombre d'actions est plus marquée sur le champ de la prévention (+52%) que sur celui des actions de contrôle ciblées en cas de suspicion de fraude (+18%), qui avaient continué à être menées en priorité en 2020.

Le dernier montant global le plus élevé était 2019 avec 708 millions d'euros. Les 100 redressements les plus importants sur les entreprises du régime général totalisent 43 % des redressements globaux de cotisations et contributions sociales.

Travailleurs indépendants

Au total, les résultats de la lutte contre la fraude aux prélèvements sociaux cumulés depuis 2018 s'élèvent à 2,744 milliards d'euros. Ces données restent supérieures à la cible fixée pour 2018-2021 (2,464 milliards d'euros) dans la feuille de route signée entre l'Urssaf et l'Etat.

L'Urssaf a significativement accru ses actions de contrôle à l'égard des travailleurs indépendants - micro-entrepreneurs qui ne déclarent pas leurs revenus d'activité. Le montant des redressements au titre du travail dissimulé a ainsi atteint 67,6 millions d'euros en 2021, en hausse de plus de 50 % par rapport à 2020...