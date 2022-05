Travail : des cadres en quête de mouvement

Conscient du dynamisme du marché du travail, un cadre sur trois (35%) envisage de changer d'entreprise en 2022.

(Boursier.com) — Alors que l'emploi renoue avec sa dynamique d'avant-crise, les cadres sont dans un état d'esprit positif : 86% sont satisfaits de leur situation actuelle, selon le dernier "Cadromètre" de Randstad, réalisé avec Ipsos. C'est surtout le cas pour les jeunes : 47% des 18-34 ans sont “très satisfaits”. Par ailleurs, quatre cadres sur cinq éprouvent de l'attachement pour leur entreprise.

Pour autant, ils sont nombreux à se remettre en question, à vouloir se former ou évoluer (près de la moitié d'entre eux). Conscient du dynamisme du marché du travail, un cadre sur trois (35%) envisage de changer d'entreprise en 2022. Demander une mobilité interne (33%), changer de ville, de région (28%) et se reconvertir dans un autre métier ou secteur (27%) font également partie des plans.

Des cadres proactifs

"Non seulement les cadres sont en veille mais ils sont très proactifs. En 2021, un tiers d'entre eux a réalisé une démarche en ce sens, allant jusqu'à la proposition d'embauche pour 31% d'entre eux. La proactivité diminue à mesure que l'on avance en âge et que le niveau de revenu baisse. Parmi les cadres qui gagnent entre 75.000 et 90.000 euros, ils sont ainsi plus de la moitié à avoir passé un entretien", écrivent les auteurs de cette étude.

"La moitié des cadres ayant reçu une proposition d'emploi l'ont refusée pour une raison pragmatique : le salaire ! Même si les conditions de travail et l'adéquation à la culture de l'entreprise ont également pesé dans leur décision", précise le communiqué.

Le Top 3 des critères de nature à faire changer les cadres d'entreprise (Randstad) 1. Un niveau de rémunération plus avantageux 91% 2. L'intérêt des missions 91% 3. Le sens et l'utilité du poste 90%

Pour Randstad, la mobilité interne fait partie des solutions dont disposent les entreprises pour faire face à la pénurie de talents. Les moins de 35 ans sont les plus nombreux à avoir demandé plusieurs fois une mobilité interne en 2021. L'attention portée à la Responsabilité sociale et environnementale (RSE ) est centrale également. "Les cadres sont en quête de sens : ils ont besoin de se sentir utiles, d'être engagés dans un projet commun. À l'entreprise de valoriser ses engagements pour créer un sentiment d'appartenance. À noter : 92% des moins de 35 ans jugent la RSE importante, et même essentielle pour 29 % d'entre eux. Lorsque l'entreprise s'emploie à mettre en place des actions sur le sujet, la RSE apparaît comme un véritable levier de fidélisation", explique l'étude.