Transports : vers un "renforcement" de la taxe sur les billets d'avion en 2024

Une mesure qui vise à "financer les investissements dans le train", a expliqué le ministre délégué aux Transports, Clément Beaune.

(Boursier.com) — Rééquilibrage en vue... Afin de réduire en partie l'écart de prix entre le train et l'avion, le ministre délégué aux Transports, Clément Beaune, a annoncé ce lundi que la taxe sur les billets d'avion existante sera renforcée l'an prochain, dans le cadre du projet de loi de finances 2024 qui sera examiné à l'automne prochain par le Parlement.

"Il y aura une taxe sur les billets d'avion que nous renforcerons dans le budget 2024. Pas pour le plaisir de taxer, mais pour renforcer les investissements dans le train", a-t-il justifié lors d'une interview sur 'RMC', sans toutefois préciser le montant de la hausse.

"Beaucoup de gens nous disent et sont choqués par le fait que souvent c'est moins cher de prendre l'avion que le train. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin de plus d'investissements pour acheter de nouveaux trains et dans le ferroviaire", a insisté le ministre.

Un trajet en train à travers l'Europe en moyenne deux fois plus cher qu'un vol

Fin de juillet dernier, Greenpeace a publié un rapport mettant en lumière qu'un voyage en train à travers l'Europe coûte en moyenne deux fois plus cher qu'un vol. Au cours d'une analyse de neuf jours sur 112 liaisons européennes différentes, l'ONG environnementale a constaté que sur 79 itinéraires, l'avion s'avérait moins cher que le train.

Selon le rapport, les trajets en partance de la France sont en moyenne 2,6 fois plus coûteux en train par rapport à l'avion, ce qui positionne l'Hexagone à la troisième place des plus grandes différences de prix en Europe, à égalité avec la Belgique.

Le projet de taxation du kérosène des avions dans l'impasse

Revenant sur l'avancement de la discussion concernant une taxe européenne sur le kérosène, Clément Beaune a indiqué que "ça avance", tout en rappelant qu'une unanimité des Etats membres est nécessaire. Pour rappel, le projet de l'Union européenne (UE) de taxation du kérosène utilisé dans l'aviation est dans l'impasse, les 27 ayant du mal à s'entendre pour rendre les carburants verts moins chers et les carburants fossiles plus onéreux, selon des diplomates.

Le ministre délégué aux Transports a jugé que cela "ne sert à rien d'avoir une taxe sur le kérosène en France si vous ne l'avez pas en Allemagne ou en Italie", ajoutant que cette taxe sera en place d'"ici quelques mois". "Ce sera plus juste et nécessaire sur le plan environnemental", a-t-il assuré...