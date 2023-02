Transports publics : vers un "billet unique" ?

Le ministre délégué chargé des Transports Clément Beaune et les représentants des collectivités locales ont annoncé le lancement de travaux conjoints sur la création d'un "billet unique" dans les transports...

(Boursier.com) — Vers un "billet unique" d'ici deux ans ? S'inspirant de l'abonnement mensuel à 49 euros sur l'ensemble des transports régionaux, mis en place par l'Allemagne, Clément Beaune, ministre délégué chargé des Transports et les représentants des collectivités locales ont annoncé le lancement de travaux conjoints sur la création d'un tel dispositif dans les transports en France.

"La mise en place d'un ticket unique à l'échelle nationale se développe dans plusieurs pays européens. C'est un système qui fonctionne à grande échelle et facilite le quotidien des usagers. Il simplifie et encourage l'accès aux transports en commun, moins coûteux et plus écologiques que la voiture individuelle", peut-on lire dans un communiqué.

A cette occasion, un "hackathon" - un évènement au cours duquel des spécialistes se réunissent durant plusieurs jours autour d'un projet collaboratif - a été lancé afin de parvenir à développer "une solution concrète" pour mettre en oeuvre le billet unique et simplifier ainsi les déplacements sur tous les territoires et réseaux de transport, est-il précisé...

Développer un billet unique "en l'espace de deux ans"

Ayant pour objectif de créer le "titre de transport de demain", 10 équipes représentants l'ensemble de l'écosystème des transports se sont mobilisées pour "lever les freins techniques" pour concevoir un titre unique de transport : autorités organisatrices des mobilités, opérateurs de transport, éditeurs de solution billettique et application de services numériques, bureaux d'études, représentant des usagers et étudiants.

"Quand j'ai émis cette idée, on m'a dit qu'il fallait au moins dix ans pour faire ça... Mais je suis convaincu qu'en l'espace de deux ans, on peut développer le billet unique partout en France", a assuré Clément Beaune, dans un entretien accordé à '20 Minutes'. "Après ce hackathon, on va accompagner, via l'Agence de l'innovation pour les transports, la ou les solutions choisies afin qu'elles soient opérationnelles pour une expérimentation dès la fin 2023 dans un certain nombre de territoires volontaires", a-t-il expliqué.

Une application ?

Des zones "relativement grandes" devraient être concernées, a précisé le ministre... Et d'ajouter : "l'idée c'est de supprimer un certain nombre de titres pour avoir un billet unique au niveau d'une région ou d'un département". Concernant la forme que pourrait prendre ce billet unique, Clément Beaune a affirmé que "ça peut être soit une appli, ce qui est évidemment le plus facile, soit des titres dématérialisés reconnus et lus par tous".

"Après, il faudra aussi prendre en compte les personnes qui ne connaissent pas le numérique, qui sont plus âgées ou moins habituées à ce type de solutions, et qu'il faudra aussi accompagner. L'Allemagne l'a fait ces derniers mois... Ils ont à la fois développé une nouvelle application et des titres papiers pour les personnes qui sont moins familières à l'utilisation du numérique", a-t-il rappelé.

Pour soutenir le pouvoir d'achat, le gouvernement d'Olaf Scholz et les chefs de régions ont, pour rappel, réussi à se mettre d'accord en novembre dernier pour l'introduction d'un forfait mensuel de 49 euros, donnant accès à tous les trains en Allemagne, à l'exception des grandes lignes...