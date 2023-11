Transports : prêts pour les JO de Paris 2024 ?

Dans l'émission 'Quotidien', la maire de Paris, Anne Hidalgo, a estimé qu""on ne sera pas prêt" sur la gestion des transports publics. La présidente d'Île-de-France Mobilités, Valérie Pécresse, conteste.

(Boursier.com) — Alors que le soutien des Français à l'organisation des Jeux olympiques semble décliner comme le montrent les sondages, Anne Hidalgo a remis de l'huile sur le feu... La maire de Paris (PS) a récemment exprimé des doutes concernant l'efficacité des transports publics pour l'événement sportif, qui se tiendra du 26 juillet au 11 août 2024 à Paris, allant à l'encontre des assurances du ministre des Transports, Clément Beaune.

"Aujourd'hui, on est quand même dans une difficulté, déjà dans les transports du quotidien, et on n'arrive pas à rattraper le niveau par exemple de ponctualité, de confort pour les Parisiennes et les Parisiens", a-t-elle expliqué sur le plateau de 'Quotidien', avant d'ajouter : "En fait, il y a des endroits où on ne sera pas prêt !".

"Il n'y aura pas le nombre de trains et la fréquence", a confié Anne Hidalgo, qui évoque notamment des retards dans les travaux de la future station du RER E Porte Maillot. "Des trains devaient être plus nombreux et arriver à la Porte Maillot", a-t-elle regretté...

"Les engagements seront tenus" selon Clément Beaune

Le ministre des Transports, Clément Beaune, a rapidement réagi pour tenter de désamorcer la polémique avec une pointe d'humour. Publiant un "mème" humoristique sur X (ex-Twitter), il reproche à la maire de Paris de préférer "faire le buzz sur Quotidien" plutôt que de "participer aux huit comités stratégiques sur les transports pour préparer Paris 2024".

Dans une interview donnée au 'Parisien' jeudi, le ministre a également assuré que "les engagements seront tenus", tout en accusant Anne Hidalgo d'"irresponsabilité" et de "malhonnêteté"... Il a tenu, par ailleurs, à souligner que la SNCF prévoit de renforcer son offre en région parisienne pour les JO de Paris 2024, en ajoutant 4.500 trains supplémentaires sur ses lignes pendant tout l'été.

"C'est factuellement faux, sans fondement", a de son côté rétorqué Valérie Pécresse, présidente d'Île-de-France Mobilités, interrogée par le quotidien. "Nous serons prêts avec la RATP, SNCF Voyageurs et l'Organisation professionnelle des transports d'Île-de-France. Je remercie tous leurs agents de leur mobilisation depuis des mois pour être à la hauteur ! C'est un immense travail collectif qui ne devrait pas être dénigré par une maire absente", a-t-elle assuré sur X.

Inquiétude des Franciliens...

Alors que la capitale va accueillir près de 15 millions de spectateurs pour les Jeux Olympiques et paralympiques, le soutien des Français à l'organisation des Jeux olympiques 2024 s'érode. A quelques mois de l'événement sportif, les enquêtes d'opinion montrent une tendance constante : si la majorité des Français soutiennent l'organisation des Jeux, leur adhésion diminue progressivement et de manière significative au fil du temps.

Le dernier sondage d'Odoxa réalisé pour Winamax et 'RTL' a révélé 65% des Français estiment que leur accueil est une bonne chose. Et seulement 56% des habitants d'Île-de-France considèrent les prochains JO comme une bonne chose. Les Franciliens, dont l'inquiétude est plus vive, sont "très inquiets" concernant les transports (81%), la sécurité (73%) et la capacité des organisateurs à terminer les travaux dans les délais prévus (71%).