Transports : les vacances de Noël menacées par des grèves ?

Pour la fin de l'année, des préavis de grève ont été déposés par plusieurs syndicats de la SNCF et d'Air France...

(Boursier.com) — Le risque de perturbations plane sur la circulation des trains et des avions pendant les fêtes de fin d'année. Alors qu'une grève surprise, à l'initiative d'un collectif de contrôleurs de la SNCF, a fortement impacté le trafic des TGV, Intercités, Ouigo et trains internationaux ce week-end, des préavis de grève ont d'ores et déjà été déposés pour le mois de décembre, et notamment les week-ends de Noël et du Nouvel An.

A l'occasion des négociations annuelles obligatoires (NAO) de la SNCF qui portent sur les salaires, trois syndicats, la CGT, Sud-Rail et la CFDT, ont appelé à une "grève unitaire" mercredi 7 décembre. "Pour nos trois organisations syndicales, le processus unitaire engagé depuis plusieurs mois doit être poursuivi afin de contraindre la direction à annoncer des augmentations générales des salaires et la revalorisation des primes de travail", écrivent-ils dans un communiqué commun.

Interrogé par 'franceinfo', Fabien Villedieu, délégué syndical SUD-Rail, estime que ce mouvement sera "suivi" mais "à un autre niveau" que celui qui a touché le réseau ferroviaire français ce week-end, et qu'il ne devrait pas durer plus d'un jour...

Décision après les négociations annuelles obligatoires

En outre, quatre syndicats, l'UNSA-Ferroviaire, SUD-Rail, la CFDT et FO en local, qui ont apporté leur soutien au mouvement des contrôleurs, ont déposé des préavis de grève pour les week-ends du vendredi 23 décembre au lundi 26 décembre et du vendredi 30 décembre au lundi 2 janvier, dans le but de mettre la pression dans le cadre des négociations avec la SNCF.

De nouvelles grèves pourraient ainsi frapper le réseau de transport ferroviaire durant cette période où de nombreux Français prévoient de prendre le train, si les contrôleurs et les syndicats n'obtiennent pas gain de cause d'ici la fin de l'année. Le lancement effectif de ces grèves "dépendra des négociations à venir", a expliqué le secrétaire général de l'UNSA-Ferroviaire, Didier Mathis, à 'BFM Business'.

Malgré ces préavis de grève pour la période des fêtes, le ministre des Transports, Clément Beaune, a dit ne pas vouloir se résoudre "à ce que les choses soient écrites", tout en appelant à la "responsabilité collective", selon des propos rapportés par 'BFMTV'.

Et dans les aéroports ?

Dans le secteur aérien, les syndicats UNAC et SNGAF, qui représentent 52% du personnel navigant commercial (PNC) d'Air France, ont déposé un préavis de grève pour la période du 22 décembre au 2 janvier sur fond de conflit social sur l'accord collectif des hôtesses et stewards. Ils réclament la signature d'un accord collectif provisoire pour remplacer l'accord déterminant leurs acquis sociaux venu à expiration fin octobre. Alors que des discussions sont en cours avec la direction, le maintien ou non de la grève dépendra du résultat des négociations.

Par ailleurs, les syndicats du personnel navigant d'EasyJet ont maintenu, jeudi dernier, leur menace de grève pour les fêtes de Noël après une réunion avec la direction qui n'a pas permis, selon eux, d'obtenir suffisamment d'avancées salariales. Le SNPNC et l'UNAC, qui représentent la majorité des hôtesses et stewards de la compagnie aérienne en France, réclament une augmentation de 8% de leurs salaires afin de couvrir l'inflation - laquelle était à 7,1% en novembre dernier - et la hausse du coût de leur mutuelle, changée récemment...