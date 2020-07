Transports : le vélo va-t-il s'imposer à Paris ?

Transports : le vélo va-t-il s'imposer à Paris ?









Effet de mode ou révolution ?

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Les grandes grèves liées à la réforme des retraites puis l'épidémie de Covid-19 ont largement favorisé l'emploi du vélo pour se déplacer dans les grandes villes. La plupart des maires des grandes métropoles, à l'image de ce qui se passe à Paris, soutiennent cette tendance avec la mise en place de voies vélos sécurisées. Zenride proposant des "vélos de fonction" aux salariés des entreprises, a profité de ce contexte historique qui fait du vélo un nouveau moyen de transport sur lequel on doit compter...

Le questionnaire a été envoyé le 5 mars 2020 à une base de 2.000 clients salariés habitant dans l'agglomération parisienne et travaillant à Paris. 811 personnes ont répondu...

Quelle est la distance entre votre domicile et votre travail ?

60% des personnes interrogées vivent à moins de 15 km de leur lieu de travail (distance approximative entre la petite couronne et le centre de Paris). La vitesse moyenne d'un vélo mécanique étant de 16 à 20km/h pour un non sportif ou de 20 à 25km/heure pour un sportif occasionnel ou en bonne forme physique, le lieu de travail peut être rejoint entre 45 mn et 1h à vélo en moyenne pour 15 km parcouru environ...

Un vélo électrique peut aller à 25km/h (la limite autorisée pour ce type de véhicule). Donc on peut parcourir la distance de 15 km en 36 mn. Le temps n'est donc plus un frein à l'usage du vélo quand la distance entre l'habitat et le lieu de travail est inférieur à 15 km car pour rejoindre le centre de Paris depuis les communes de la petite couronne, le temps est identique voire supérieure pour la voiture en prenant en compte les bouchons.

Plus de la moitié des personnes interrogées ont toutefois plus de 45 mn de trajet entre leur domicile et leur lieu de travail.

Quel est le mode de transport utilisé pour faire le trajet domicile-travail ?

Plus de 40% des personnes interrogées utilisent les transports en commun. 27% prennent la voiture.

11% utilisent le vélo (mécanique, pliant ou électrique). 28% des personnes prenant les transports en commun sont prêts à louer un vélo. En revanche, 51% des personnes interrogées prenant la voiture pour se rendre sur leur lieu de travail ne sont pas prêts à louer un vélo.

Sur l'ensemble des personnes déclarant utiliser la voiture, 34% habitent plus de 20 km, 18% entre 15 et 20 km, 24% entre 10 et 15 km et seulement 6% à moins de 5 km. La distance reste un frein pour l'emploi du vélo.

Système de location en question

Seriez-vous prêt à contribuer entre 15 et 30 euros par mois pour bénéficier d'un système de location longue durée (36 mois) de vélos personnels (électrique, mécaniques ou pliants), pour une utilisation 7j/7, incluant : vélo, antivol, des entretiens préventifs, une assurance et une assistance ?

43% ne sont pas prêts à louer un vélo pour se rendre sur leur lieu de travail. Les raisons communément évoquées sont multiples : trajet trop long, préfèrent acheter un vélo si fréquence d'utilisation, le vélo fait transpirer et pas de douche au bureau, les transports en commun restent plus pratiques pour couvrir de longues distances.

30% reste indécis. 28% sont prêts à utiliser la location. Pour les personnes se déclarant prêtes à louer un vélo pour se rendre sur leur lieu de travail, 55% vivent à moins de 10km de leur lieu de travail. Le facteur distance est encore important dans le choix du vélo comme moyen de transport...

Quel type de vélo souhaiteriez-vous utilisé ?

452 personnes ont répondu à cette question. 81% des répondants préfèrent le vélo électrique. 10% auraient choisi le vélo pliant, 8% le vélo mécanique. Le vélo électrique est largement en tête des choix pour des raisons pratiques : moins d'effort, possibilité de gravir les côtes plus facilement, plus rapide que le vélo mécanique...