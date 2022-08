Transports : le prix des billets d'avions s'envole !

Une hausse de 30% en moyenne pour le mois d'août vers l'Europe...

(Boursier.com) — Les Britanniques qui ont choisi les pays d'Europe pour faire une pause cet été voient leur budget s'envoler... Les tarifs des billets d'avion ont grimpé de près d'un tiers, en raison d'une demande en plein rebond, de prix du pétrole élevés et des restrictions de capacité mises en place par les compagnies aériennes confrontées à de graves problèmes de recrutement...

Les tarifs de la première semaine d'août, le mois de pointe pour les voyages au Royaume-Uni, ont augmenté de 30% en moyenne pour les 36 principaux itinéraires, comparés aux niveaux pré-pandémiques, selon les données compilées par l'agence de voyage en ligne Kayak.

Seuls les Etats-Unis restent stables

Les voyages court-courriers coûtent en moyenne 40% plus cher, alors que la fin de l'année scolaire est ponctuée par un exode massif des familles, dont beaucoup ont choisi de partir à l'étranger pour la première fois en trois ans.

Les vols au départ de Londres pour Athènes et Faro au Portugal coûtent par exemple deux fois plus cher qu'en 2019, et ceux pour Larnaca à Chypre et Alicante sur la Costa Blanca espagnole ont bondi de 90%. Ryanair, la plus grande compagnie à bas prix de la région, a déclaré que la flambée des prix observée en juillet et août pourrait se prolonger au-delà des vacances scolaires, en septembre et en octobre...

Les tarifs sont également plus élevés sur les liaisons long-courriers. Les voyages vers des destinations comme l'Asie-Pacifique et le Moyen-Orient ont grimpé en moyenne de 20% dès le début de l'été, entraînés par un doublement des prix des billets entre Londres et Bangkok. Les villes américaines sont restées stables, probablement épargnées par l'inflation car les tarifs d'août 2019, avant l'épidémie de coronavirus, étaient déjà très élevés...