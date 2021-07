Transports : le pass sanitaire obligatoire "à partir de mi-août", dit Jean-Baptiste Djebbari

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Quand s'appliquera le "pass sanitaire" dans les transports ? Alors que les députés ont adopté dans la nuit de jeudi à vendredi le projet de loi relatif "à l'adaptation de nos outils de gestion de la crise sanitaire", le ministre délégué en charge des Transports Jean-Baptiste Djebbari a annoncé que l'obligation du "pass sanitaire" entrera en vigueur "entre le 5 et le 15 août".

"Sur les vols intérieurs, les trains longue distance - TGV, Intercités et trains de nuit -, il y aura l'exigence de présenter un pass sanitaire ou une preuve de test à partir de mi-août", a-t-il ensuite précisé ce vendredi sur RMC.

Ces contrôles se feront "essentiellement" à l'approche du quai, mais aussi "à bord des trains" de manière aléatoire. "Nous avons habilité un certain nombre de personnels : les contrôleurs, les agents de la police ferroviaire, les agents de la sûreté ferroviaire de la SNCF. Nous serons prêts", a assuré le ministre délégué en charge des Transports.

Appel à "la responsabilité et l'adhésion"

"Et nous comptons évidemment - et cela a toujours été très respecté - sur la responsabilité et l'adhésion collectives. Je le redis : quand on a imposé le port du masque en 2020, on a eu 95% des personnes qui portaient un masque" dans les transports, a-t-il ajouté.

L'obligation du "pass sanitaire" entrera en vigueur lorsque le gouvernement aura donné "son top départ", c'est-à-dire probablement "début août", après l'adoption du projet de loi au Parlement, avait déjà indiqué le PDG de SNCF Voyageurs Christophe Fanichet. Ainsi, les premiers contrôles pourraient alors avoir lieu "après le premier grand week-end de chassé-croisé", soit "le 5 ou 6 août", avait-il estimé sur 'RTL'. La SNCF avait également indiqué qu'elle effectuerait des contrôles "massifs" et "aléatoires".

Le port du masque obligatoire "tout au long de l'été"

Par ailleurs, le ministre délégué en charge des Transports a confirmé que "le port du masque restera obligatoire tout au long de l'été" dans les transports. "L'idée est simple : c'est que le pass sanitaire dans les transports permet de continuer à se déplacer pendant l'été et d'inciter à la vaccination", a-t-il expliqué.

"Pour la sécurité sanitaire, nous avons un protocole et le port du masque est central dans ce protocole sanitaire. Il restera donc obligatoire pour tout l'été au moins", a insisté Jean-Baptiste Djebbari.