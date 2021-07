Transports : le pass sanitaire n'est pas nécessaire dans les trains, estime Jean-Baptiste Djebbari

Transports : le pass sanitaire n'est pas nécessaire dans les trains, estime Jean-Baptiste Djebbari









Le protocole sanitaire dans les trains serait "pérennisé au moins tout l'été", a indiqué le ministre délégué aux Transports...

(Boursier.com) — Pas besoin de pass sanitaire dans les trains cet été... Alors que près d'un million de voyageurs sont attendus dans les gares pour le premier week-end de juillet, le ministre délégué aux Transports Jean-Baptiste Djebbari a indiqué ce vendredi que le protocole sanitaire dans les trains serait maintenu pendant tout l'été, excluant pour le moment l'extension du pass sanitaire à bord des trains.

"Pour l'instant, nous n'avons pas souhaité étendre le pass sanitaire aux TGV. On a un dispositif qui marche bien et qui a vocation à être pérennisé au moins tout l'été", a-t-il assuré à 'BFMTV', lors d'une visite à la Gare de Lyon (Paris), rappelant que "dans les transports, le port du masque reste obligatoire".

Le port du masque est "très bien respecté depuis plus d'un an" dans les trains, a-t-il indiqué, précisant que les rames étaient soumises à un nettoyage et une désinfection "systématique".

Avec le masque, les TGV "ne sont pas des lieux de propagation"

Concernant les risques de contamination à bord des rames, Jean-Baptiste Djebbari a évoqué des études "qui convergent toutes sur le fait que quand le masque est bien porté, les transports en commun et les TGV notamment ne sont pas des lieux de propagation, en particulier quand on les compare à d'autres lieux".

Le ministre délégué aux Transports assure également qu'"il y a un système de climatisation qui renouvelle l'air toutes les neuf minutes au plus dans les TGV ". "Par ailleurs, il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits sur l'affichage anticipé des quais en gare pour gagner un peu de temps, pour éviter la congestion et l'effet des files d'attente", a-t-il ajouté.

"Les trains vont circuler"

Après une année marquée par l'épidémie de coronavirus, de nombreux Français s'apprêtent à prendre le chemin des gares et aéroports pour les vacances. Selon la SNCF, près d'un million de voyageurs sont attendus d'ici dimanche.

Egalement interrogé sur 'RTL', sur les grèves prévues à la SNCF et dans les aéroports de Paris, Jean-Baptiste Djebbari assure que "les trains vont circuler". "Les préavis de grève ont été levés jeudi, notamment sur les Ouigo", a-t-il rassuré, avant d'insister : "tous les trains seront disponibles dès ce vendredi".