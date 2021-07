Transports et pass sanitaire : SUD-Rail appelle les cheminots à ne pas contrôler

"Si l'Etat et la direction de la SNCF venaient à confirmer leurs intentions de sanctionner, par une suspension ou un reclassement un salarié qui ne disposerait pas d'un certificat de vaccination, SUD-Rail n'hésitera pas à appeler à la grève".

(Boursier.com) — Alors que le projet de loi sanitaire, qui prévoit notamment l'extension du pass sanitaire aux voyageurs des trains longs trajets, ainsi qu'aux salariés exerçant leur activité à bord, a été adopté définitivement ce dimanche par le Parlement, Sud-Rail a exprimé son opposition au dispositif et à "la contrainte de la vaccination" voulus par le gouvernement, appelant les cheminots à ne pas procéder à des contrôles.

"Nous appelons les cheminot-e-s à ne pas réaliser de contrôle sur les pass sanitaire et à continuer d'effectuer leurs seules missions de sécurité et de contrôle des titres de transports", écrit le syndicat dans un communiqué diffusé sur les réseaux sociaux ce lundi.

"Même si la question du licenciement n'est plus sur la table après le passage du texte au Sénat, si l'Etat et la direction de la SNCF venaient à confirmer leurs intentions de sanctionner, par une suspension ou un reclassement un-e salarié-e de la SNCF qui ne disposerait pas d'un certificat de vaccination, SUD-Rail n'hésitera pas à appeler à la grève sur l'ensemble de l'entreprise", a-t-il également prévenu.

Si le syndicat se dit favorable à "la vaccination générale à l'échelle mondiale" qui est le "meilleur moyen de stopper la pandémie", il explique refuser "la contrainte et l'atteinte aux libertés" et "se positionne contre le pass sanitaire" jugé "antisocial" et "discriminatoire".

Selon SUD-Rail, le dispositif "se construit contre les travailleuses et les travailleurs", notamment ceux qui ont travaillé "sans aucune protection lors de la première vague et qui seront cette fois-ci les premiers sanctionnés".

Pour rappel, dans la nuit de dimanche à lundi, le Parlement a en effet adopté le projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire, qui étend notamment le pass sanitaire. Adopté après un compromis conclu en fin d'après-midi en commission mixte paritaire, le texte définitif a finalement abandonné le motif de licenciement pour les salariés concernés par l'obligation et qui refuseraient de se soumettre au dispositif.

La semaine dernière, le ministre délégué en charge des Transports Jean-Baptiste Djebbari avait annoncé que l'obligation du "pass sanitaire" entrera en vigueur "entre le 5 et le 15 août". "Sur les vols intérieurs, les trains longue distance - TGV, Intercités et trains de nuit -, il y aura l'exigence de présenter un pass sanitaire ou une preuve de test à partir de mi-août", avait-il ensuite précisé sur 'RMC'.

Ces contrôles se feront "essentiellement" à l'approche du quai, mais aussi "à bord des trains" de manière aléatoire. "Nous avons habilité un certain nombre de personnels : les contrôleurs, les agents de la police ferroviaire, les agents de la sûreté ferroviaire de la SNCF. Nous serons prêts", avait-il assuré.