Transports : encore de fortes perturbations vendredi avec les grèves

La SNCF, la RATP et les transports aériens poursuivent le mouvement contre la réforme des retraites.

Crédit photo © DR

(Boursier.com) — Les transports seront de nouveau très perturbés vendredi en France dans le cadre du mouvement de grève contre le projet de réforme des retraites.

SNCF

La SNCF annonce une journée "très perturbée" ce vendredi sur l'ensemble du réseau. La compagnie prévoit un train sur dix en moyenne sur le réseau des TGV, annonce dans un communiqué jeudi la SNCF, qui recommande aux voyageurs de reporter leurs déplacements. En Ile-de-France, le trafic Transilien devrait être assuré à 15%, en légère progression par rapport au trafic de jeudi. Concernant les TER, la SNCF annonce 30% du trafic en moyenne, essentiellement assuré par car.

Le trafic sera également très perturbé sur les lignes Intercités (aucune liaison notamment ne sera assurée sur les lignes Nantes-Lyon, Nantes-Bordeaux ou encore Clermont-Ferrand-Lyon). Aucun train de nuit ne circulera sur les deux lignes encore ouvertes.

La SNCF prévoit un trafic très fortement perturbé sur les liaisons internationales avec notamment un Eurostar sur deux et deux Thalys sur trois.

Les agents de la SNCF ont voté tous syndicats confondus la reconduction de la grève pour vendredi, a annoncé l'UNSA-Ferroviaire. Jeudi à la mi-journée, la SNCF recensait 55,6% de grévistes, dont 85,7% des conducteurs et 73,3% des contrôleurs.

RATP

La régie francilienne prévoit à nouveau un trafic "fortement perturbé" vendredi, hormis sur les lignes 1 et 14 du métro, toutes deux automatisées. Seules quatre autres lignes de métro (4,9,7 et 8) seront en service, mais uniquement aux heures de pointe et avec, au mieux, un train sur deux.

La RATP prévoit un train sur deux sur le RER A et un sur trois sur le RER B, qui transportent en temps normal des centaines de milliers de personnes chaque jour. En moyenne, un bus sur trois circulera sur le réseau. La CGT-RATP a annoncé que la quasi-totalité des agents grévistes avaient voté, lors d'assemblées générales, la reconduction de la grève jusqu'à lundi 9 décembre.

Dans les airs

La Direction générale de l'aviation civile (DGAC) a demandé à nouveau aux compagnies aériennes de réduire de 20% leur programme de vols, au départ et à l'arrivée, pour les aéroports de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly, Beauvais, Lyon, Marseille, Toulouse et Bordeaux.

La compagnie Air France annonce qu'elle prévoit d'assurer l'ensemble de ses vols long-courriers, plus de 90% de ses vols moyen-courriers et près de 70% de ses vols domestiques.