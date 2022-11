Transports : des RER dans 10 métropoles françaises ?

Sur sa chaîne YouTube, Emmanuel Macron a expliqué vouloir développer un transport ferroviaire du quotidien, de type RER, dans 10 métropoles dans le but notamment de favoriser la transition écologique...

(Boursier.com) — C 'est un projet ambitieux qu'a lancé Emmanuel Macron... Dans une vidéo consacrée aux questions sur l'écologie, postée sur sa chaîne YouTube dimanche, le président de la République a annoncé vouloir développer un transport ferroviaire du quotidien, de type RER, dans 10 métropoles de l'Hexagone "pour tenir notre ambition écologique".

"Je veux qu'on se dote d'une grande ambition nationale : dans 10 grandes agglomérations, 10 métropoles françaises, de développer un réseau de RER, un réseau de trains urbains", a-t-il affirmé en répondant à des questions posées par des internautes sur l'écologie.

"C'est se dire au fond que le RER, ce n'est pas que sur Paris", a-t-il poursuivi... "Dans les 10 principales villes françaises, où il y a thromboses, où il y a trop de circulation, où les déplacements sont compliqués, on doit se doter d'une vraie stratégie de transports urbains", a encore plaidé le chef de l'Etat, estimant que "c'est un super objectif pour l'écologie, l'économie, la qualité de vie".

Pas de calendrier

Si Emmanuel Macron n'a donné aucun calendrier précis, ni de liste des territoires concernés, une structure se pencherait actuellement sur la question et devrait remettre ses conclusions "d'ici un mois", selon les informations du 'Figaro'. Le quotidien révèle également qu'une annonce serait imminente pour un tel réseau à Strasbourg. En outre, à Lille, un "projet de service express métropolitain" a été engagé...

Pour rappel, le RER (Réseau Express Régional) est un vaste réseau ferré qui dessert une grande partie de l'Île-de-France, à une cadence élevée. Il s'est constitué pour l'essentiel entre 1962 et 1979, en prolongeant dans Paris et en interconnectant des lignes suburbaines, mais qui avaient leur terminus dans des petites gares parisiennes aujourd'hui détruites ou destinées à d'autres fins...

"Je crois à fond au train"

Répondant à la question d'une internaute : "Que faites-vous pour développer le transport ferroviaire en France et offrir une vraie alternative à la voiture", Emmanuel Macron a, par ailleurs, souligné que "le train est une formidable réponse".

"C'est un transport collectif qui est plus décarboné... C'est pour ça que, alors que les trains de nuit étaient en train de disparaître en 2017, on a fait la réforme de la SNCF, et puis on a investi pour rouvrir des trains de nuit", a-t-il rappelé, citant les villes comme Tarbes ou Nice. "On sauve aussi les petites lignes, on a sauvé ou rouvert 9.000 kilomètres de petites lignes. Je crois à fond au train", a assuré le président de la République.