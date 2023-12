Transports : Clément Beaune annonce un "gel des tarifs" sur les trains Ouigo et Intercités en 2024

"Il faut que le train soit abordable et populaire", a estimé le ministre délégué aux Transports.

(Boursier.com) — Bonne nouvelle pour les voyageurs... Face à la hausse spectaculaire des tarifs des trains ces derniers mois, le ministre délégué aux Transports, Clément Beaune, a annoncé ce jeudi un gel des tarifs pour les trains Ouigo et Intercités pour 2024. Une mesure visant à encourager les Français à favoriser le transport ferroviaire...

"Il faut que le train soit abordable et populaire", a-t-il estimé sur 'franceinfo', rappelant qu'"il y avait un bouclier tarifaire dans une période d'inflation très forte l'an dernier, qui a protégé les Français contre des hausses de prix qui auraient été insoutenables".

"Je veux qu'on ait un nouveau bouclier tarifaire l'année prochaine mais qui soit un peu différent. Heureusement, l'inflation est plus faible. Et je veux qu'il soit ciblé justement sur les Français qui connaissent le plus de difficulté à prendre le train", a souhaité le ministre.

Le gel concernera également les cartes avantages

Ainsi, "il y aura un gel des tarifs sur le Ouigo. C'est un TGV sur quatre, c'est souvent le TGV que prennent les jeunes, que prennent les gens qui ont un peu moins de moyens. Cela permet d'avoir de la grande vitesse accessible sur beaucoup de lignes", a annoncé Clément Beaune. "On fera aussi un gel des tarifs sur les trains Intercités", a-t-il poursuivi, estimant que "ces trains ont été négligés" alors que ce sont plus de 12 millions de Français qui les prennent...

Le gel s'appliquera également aux cartes avantages, ces abonnements annuels offrant des tarifs plafonnés. Ces plafonds demeureront ainsi inchangés. Une bonne nouvelle pour les voyageurs, surtout après l'augmentation de ces tarifs en août dernier. "Presque 5 millions de Français" par an sont concernés, a-t-il encore précisé.

Le Pass rail "d'ici l'été prochain"

En revanche, les prix des TGV Inoui, soit la majorité des TGV, ne sont pas concernés par cette annonce. Selon l'UFC-Que Choisir, les tarifs des billets ont grimpé de 5% en moyenne au début de l'année 2023.

Pour rappel, le ministère des Transports a également annoncé la création d'un Pass Rail. Clément Beaune a confirmé son lancement "d'ici à l'été prochain". Au prix de 49 euros, ce dispositif permettra de prendre en illimité les TER et Intercités partout en France. "C'est aussi une mesure de baisse des tarifs, parce que ça va permettre un prix qui sera très accessible", a-t-il affirmé.