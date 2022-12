Transports : Bras de fer politique autour du prix du "pass Navigo"

Selon les estimations d'Île-de-France Mobilités, de nombreux usagers pourraient ne pas renouveler leur abonnement en 2023, alors que le pass Navigo devrait augmenter à 80 ou 90 euros par mois d'ici peu...

(Boursier.com) — L 'information circule depuis un moment déjà et devrait être officialisée dans moins d'une semaine : le prix du pass Navigo pourrait grimper jusqu'à 90 euros par mois dès janvier 2023. Si cette augmentation est confirmée, Île-de-France Mobilités estime qu'entre 30.000 et 40.000 usagers, parmi les 2 millions d'abonnés actuels, pourraient ne pas renouveler leur abonnement, a indiqué l'autorité organisatrice des transports à 'BFM Paris Île-de-France', confirmant une information de '20 Minutes'.

"Très clairement, si on a une hausse des tarifs de 20%, on parle de 30.000 à 40.000 abonnés en moins. C'est bien évidemment, autant de recettes en moins", a souligné Marc Pélissier, président de l'Association des usagers des transports en Île-de-France, ajoutant que "la fraude risque d'augmenter, un certain nombre de gens vont avoir une réticence à payer".

Dans une lettre datée du 25 novembre dernier, la présidente de la Région et d'Île-de-France Mobilités, Valérie Pécresse, avait demandé l'aide des élus afin de mettre le gouvernement "face à ses responsabilités" devant la hausse des coûts d'exploitation des transports franciliens, brandissant alors à nouveau la menace d'une hausse du tarif du pass Navigo.

"Un contexte inédit d'envolée des coûts de fonctionnement des transports franciliens"

"Malgré toutes mes tentatives pour obtenir de l'Etat de nouvelles recettes, le blocage du gouvernement dessine la voie d'un pass Navigo à 90 euros, soit 20% d'augmentation" en 2023, avait-elle écrit, appelant le gouvernement à "inscrire dans le projet de loi finances 2023 les recettes fiscales nécessaires, afin d'aider à réduire le plus possible la facture pour les usagers franciliens" et évoquant "un contexte inédit d'envolée des coûts de fonctionnement des transports franciliens, liée à la crise énergétique".

La présidente d'IDF Mobilités avait précédemment évoqué le risque d'un pass à 100 euros, mais cette hypothèse a finalement été écartée grâce notamment à la hausse de la contribution des collectivités locales. La décision finale sur le futur prix du pass Navigo devrait être prise le 7 décembre prochain lors d'un conseil d'administration d'Île-de-France. Pour rappel, le tarif mensuel du pass Navigo est actuellement fixé à 75,20 euros.

Rassemblement à Saint-Lazare

Ce jeudi, devant la gare Saint-Lazare à Paris, un rassemblement était organisé, à l'initiative d'élus de gauche et écologistes au conseil régional d'Île-de-France, soutenant la campagne baptisée "Stop galère". "Pass Navigo à 80 euros ou 90 euros... c'est non !", a lancé le collectif sur son site.

"Malgré une offre réduite et un réseau dégradé, Valérie Pécresse a annoncé une hausse du prix du Navigo. Or, d'autres sources de financement existent (entreprises, transactions immobilières, baisse de la TVA ...) et permettraient de geler les tarifs pour les usagers et à terme de les réduire", souligne-t-il.