Transport : des taxis volants dans le ciel de Paris en 2024

Le "Volocity" de la start-up allemande Volocopter a effectué un vol d'essai...

(Boursier.com) — Le taxi volant va passer du rêve à la réalité... Après une année de tests en conditions réelles, ADP et Skyports, avec le soutien de RATP, de la région Île-de-France et de la Direction Générale de l'Aviation Civile (DGAC) du ministère chargé des Transports, ont dévoilé jeudi à l'aérodrome de Pontoise Cormeilles-en-Vexin, le premier terminal test pour l'accueil de passagers des futurs aéronefs électriques.

A cette occasion, le "Volocity" de la start-up allemande Volocopter, a survolé le ciel francilien pour la première fois, lors d'un vol d'essai. Cet engin à mi-chemin entre l'hélicoptère deux places et le drone, et qui possède 18 rotors avec 18 hélices, a réalisé "un vol intégré dans un trafic aérien conventionnel", précise la RATP dans un communiqué.

Ce taxi volant, également appelé "verticopère" a décollé avec un passager à son bord de l'aérodrome de Pontoise-Cormeilles, et a brièvement tourné en rond alors que d'autres avions se trouvaient à proximité, rapporte également l'agence 'Reuters'.

Obtenir la certification européenne

Le PDG de Volocopter, Dirk Hoke, a expliqué que l'objectif pour les 18 prochains mois était de préparer son engin pour obtenir la certification européenne qui lui permettra de pouvoir voler sur tous les vertiports concernés. Il espère pouvoir lancer des vols commerciaux courts d'ici 2024, lorsque Paris organisera les Jeux olympiques d'été.

La start-up allemande souhaite que "Volocity" décolle à terme de manière entièrement automatisée, avec uniquement des passagers à bord, mais admet qu'il reste encore beaucoup de travail en termes d'infrastructure, d'intégration de l'espace aérien et d'acceptation par le public.

Cinq bases prévues en région parisienne

Au total, cinq bases sont prévues à Paris et dans sa région afin d'accueillir des taxis volants à l'horizon 2024 : Paris et Versailles (entre l'héliport de Paris-Issy-les-Moulineaux et l'aérodrome de Saint-Cyr l'École) ; les aéroports Paris-Charles de Gaulle et Paris-Le Bourget et un site dans Paris, quai d'Austerlitz (projet de barge sur la Seine).

Valérie Pécresse, présidente de la région francilienne, qui souhaite que le premier vol de passagers dans un avion à décollage et atterrissage verticaux ait lieu dans la région, a rappelé que l'Île-de-France avait apporté un soutien financier. "Le développement de l'aviation à basse altitude pour la mobilité aérienne urbaine est une aventure pleine de promesses", a-t-elle affirmé dans un communiqué.