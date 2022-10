Transition énergétique : les automobilistes s'inquiètent de la facture

Une étude montre que 42% des automobilistes issus des classes modestes sont déterminés à utiliser leur voiture malgré l'interdiction.

(Boursier.com) — Flambée des prix des carburants, contrôles et règlements de plus en plus nombreux pour les conducteurs... Malgré des dépenses en hausse et un arsenal législatif national et européen qui se précise pour accélérer la transition énergétique du secteur automobile, les Français ont du mal à passer le cap.

Ainsi, 19% des conducteurs issu des ménages modestes roulent encore dans un véhicule de plus de 10 ans, selon une étude OpinionWay réalisée pour Aramisauto. Et alors que la mise en place de zones à faibles émissions est en train de se généraliser, 51% ne connaissent pas le Crit'Air de leur véhicule. L'étude montre que "cette réglementation pénalise en premier lieu les plus jeunes puisqu'un tiers des 18-24 ans (vs. 13% en moyenne) déclarent rouler dans un véhicule de Crit'Air 4 ou 5 déjà interdit dans certaines agglomérations.

Quelle interdiction ?

Questionnés sur les zones à faibles émissions, 42% des automobilistes issus des classes modestes sont déterminés à utiliser leur voiture malgré l'interdiction. De même, face à une autre mesure envisagée par les municipalités, seules 20% des personnes interrogées se disent prêtes à payer un péage pour rouler en agglomération ou en centre-ville.

La transition s'annonce très compliquée : 75% des Français interrogés, la voiture reste indispensable pour se rendre au travail. S'ils aimeraient ne plus prendre leur voiture, 60% des sondés, surtout parmi les femmes et les habitants de province, déplorent ne pas avoir d'offre de transport adaptée. L'étude montre que s'ils devaient acheter un nouveau véhicule, 70% d'entre eux se tourneraient demain vers une voiture d'occasion et 59% choisiraient encore un moteur thermique, dont 26% un diesel.

Et l'électrique ?

Le véhicule électrique gagne du terrain mais suscite encore de nombreuses inquiétudes. Ainsi, 40% des Français interrogés se disent prêts à opter pour un véhicule à moteur hybride (30%) ou électrique (10%), en prenant en compte son prix. La fluctuation des prix du carburant pourrait même inciter 70% des 18-24 ans à acheter une voiture électrique.

Le prix de l'électricité dans les années à venir pose nénamoins question : pour 70% des répondants il ne sera plus fixe et réglementé par l'état et 61% pensent que le plein d'une voiture électrique coûtera le même prix qu'un plein d'essence.

Les Français se questionnent aussi sur l'accessibilité des bornes de recharges : malgré l'optimisme des plus jeunes (63%) et des Franciliens (56%), en région, seuls 39% des sondés pensent qu'il y aura assez de bornes pour que toutes les voitures deviennent électriques.