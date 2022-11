Transition énergétique : l'AMF met en garde contre des "offres frauduleuses" !

Les pertes déclarées par les épargnants sont élevées, avec un préjudice moyen de 70.000 euros.

(Boursier.com) — L 'Autorité des marchés financiers (AMF) appelle lundi "à la plus grande vigilance à l'égard de propositions d'investissement dans des 'éco-parkings' ou parcs solaires, usurpant généralement l'identité de grands groupes".

Il peut s'agir d'investir par le biais d'un "livret hydrogène", parfois décliné en version "pétrole" ou "solaire", ou dans des places de stationnement avec bornes de recharge électrique, présentées comme des "éco-parkings", ou encore dans des centrales photovoltaïques installées en Espagne, au Portugal, en France ou en Belgique, explique le gendarme de la bourse.

Depuis le début de l'année, l'AMF a reçu plus d'une centaine de réclamations et signalements et plus d'une cinquantaine de demandes d'épargnants concernant ce type de propositions d'investissements. Les pertes déclarées sont élevées, avec un préjudice moyen de 70.000 euros.

[Mise en garde] ?? L'AMF met en garde le public à l'encontre d'offres frauduleuses d'investissement dans la transition énergétique, comme des " éco-parkings " ou parcs solaires, usurpant généralement l'identité de grands groupes ?? https://t.co/P90ksQgrBl#Protection #Arnaques pic.twitter.com/cs0XwiknJL — AMF (@AMF_actu), via Twitter

Offres frauduleuses

"Ces offres frauduleuses s'appuient généralement sur l'usurpation d'identité de groupes connus du secteur de l'énergie ou de la grande distribution, d'opérateurs immobiliers, mais aussi de professionnels de la finance, sociétés de gestion ou conseillers en investissements financiers. Elles prétendent aussi parfois bénéficier d'une soi-disant garantie de capital de l'ACPR, de la Banque de France ou de la Banque centrale européenne (BCE)", poursuit l'AMF.

Les fausses brochures commerciales font valoir qu'il s'agit d'un "placement écoresponsable" ou "durable, à haut potentiel et sécurisé", avec un à la clé une taux de rendement élevé (6% à 12% par an), parfois sous la forme de "contrats de financement participatif".

Les épargnants sont généralement sollicités par mail ou par téléphone, après avoir renseigné leurs coordonnées dans des formulaires de contact sur Internet. Certaines victimes de ces fraudes indiquent avoir découvert l'offre sur les réseaux sociaux.