Transformation numérique : encore des appréhensions ?

Transformation numérique : encore des appréhensions ?









Le gouvernement s'engage aux côtés des acteurs locaux pour proposer à tous les Français d'être accompagnés pour acquérir de nouvelles compétences et cultures numériques...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Alors que la transformation numérique des entreprises reste un thème central dans le monde du travail, Cédric O, secrétaire d'Etat chargé du Numérique, fera le déplacement à Chambéry vendredi 31 janvier, afin d'y rencontrer les acteurs savoyards engagés pour rendre le numérique "accessible à tous".

Le Ministre visitera l'Agence alpine des territoires, l'Agate, qui soutient les collectivités territoriales dans leur transition numérique, notamment sur le sujet de l'inclusion. Cédric O y échangera avec ceux qui oeuvrent au quotidien pour concevoir des dispositifs, qui permettront d'accompagner les Français éloignés du numérique.

Dans un second temps, Cédric O se rendra à la Dynamo Chambéry, "tiers-lieu" labellisé Fabrique Numérique de Territoire, qui propose de nombreuses activités numériques et créatives pour tous les publics. Il y rencontrera des professionnels au contact du public, des travailleurs sociaux et des médiateurs numériques, et échangera avec eux sur leur rôle et leur quotidien en matière d'inclusion numérique...

"Formidable opportunité"

"Le numérique doit être une formidable opportunité pour tous... Nous devons créer les conditions pour que personne ne soit laissé pour compte. Le gouvernement s'engage aux côtés des acteurs locaux pour proposer à tous les Français d'être accompagnés pour acquérir de nouvelles compétences et cultures numériques qui les aideront dans leur vie quotidienne et professionnelle" a déclaré Cédric O, secrétaire d'Etat chargé du Numérique.

Dans les faits, une grande proportion de Français ne se sent toujours pas au niveau ! Selon les résultats d'un récent baromètre international "Transformations, compétences et learning" de l'organisme de formation professionnelle Cegos, pas moins de 31% des salariés sondés affirment ne pas être prêts pour la transition et ont le sentiment d'être "dépassés" par la technologie...

Du point de vue des DRH, les résultats sont encore plus sévères... En, effet, selon eux, 42% d'entre eux pensent que les salariés le sont d'ores et déjà, soit 10 points de plus qu'en 2018, ce qui montre que le phénomène s'accentue...

A l'échelle européenne, l'étude se veut toutefois rassurante pour la France, qui n'est pas particulièrement à la traîne. Cette impression d'être démuni est aussi partagée par une même proportion de salariés allemands, italiens ou espagnols... ce qui constitue une maigre consolation à cet état de fait.

La peur de voir son emploi disparaître...

Ce sentiment est également accompagné d'une crainte de voir tout simplement son emploi disparaître avec la transformation digitale pour 51% des salariés. Cette peur est en très forte hausse par rapport à l'an dernier (+12 points). Les sondés estiment même à 92% que la technologie (gestion des données, automatisation et/ou intelligence artificielle...) pourrait modifier le contenu de leur travail.

Près de la moitié d'entre eux ont le sentiment de ne plus avoir les compétences nécessaires pour exercer leur métier convenablement. Loin de vouloir les rassurer, les DRH français semblent plutôt d'accord avec les salariés, puisque selon eux, 39% des emplois de leur entreprise présentent un risque d'obsolescence des compétences dans les trois ans à venir...

Les Français prêts à se financer pour se former

Conscients d'être à la traîne, les salariés sont prêts à se former pour 93% des sondés. Plus étonnant encore, 44% d'entre eux sont prêts à financer une partie des coûts de leur formation et 72% sont d'accord de le faire en dehors du temps de travail.

Toutefois, encore 81% utilisent tout de même les solutions de formation proposées par leur DRH et 71% les trouvent suffisantes, pertinentes et efficaces...