Traitements interdits sur des eaux minérales : au moins 1/3 des marques françaises sont concernées

Le leader mondial de l'eau minérale, Nestlé Waters, a récemment admis avoir recouru pendant plusieurs années à des techniques prohibées...

(Boursier.com) — Après le scandale des pizzas Buitoni, Nestlé se retrouve une fois de plus en pleine tempête... Comme l'a rapporté 'Les Echos' lundi, sa branche Nestlé Waters, leader mondial de l'eau minérale, a admis avoir délibérément utilisé, pendant plusieurs années, à des techniques prohibées telles que les ultraviolets et les filtres à charbon sur certaines de ses marques d'eau au nom de la "sécurité alimentaire".

Nestlé Waters avait informé les autorités sanitaires en 2021 du recours à ces techniques de filtration, utilisées pour faire face aux impacts du changement climatique et à l'augmentation du stress hydrique, lesquels ont altéré la composition minérale de ses eaux. Or, la réglementation, découlant d'une directive européenne, proscrit expressément toute désinfection des eaux minérales, lesquelles doivent conserver leur haute qualité microbiologique naturelle.

"Il y a eu des erreurs, conduisant à des enjeux de conformité. Tout en garantissant la sécurité alimentaire, nous avons utilisé des mesures de protection qui n'étaient pas en ligne avec le cadre réglementaire ou avec son interprétation", a reconnu Muriel Lienau, à la tête de Nestlé Waters Europe depuis trois ans, auprès du journal, assurant dans le même temps que les marques concernées (Perrier, Vittel, Hépar et Contrex) sont désormais conformes au cadre réglementaire applicable en France...

30% des marques françaises ont recours à des traitements non conformes

Une enquête publiée ce mardi par 'Le Monde' et la cellule d'investigation de 'Radio France' va encore plus loin dans les révélations. Selon les médias, le gouvernement a demandé dès l'automne 2021 à l'Inspection générale des affaires sociales (Igas), de mener une enquête administrative. Au total, 32 usines, y compris celles appartenant au groupe Nestlé, seront visitées lors de cette opération.

Les conclusions du rapport sont alors remises en juillet 2022 au gouvernement dans la plus grande discrétion. Pour cause, "les travaux ont permis de révéler que près de 30% des désignations commerciales [françaises] subissent des traitements non conformes", rapportent 'Le Monde' et 'Radio France', qui ont pu consulter ce rapport...

Nestlé aidé ?

Plus préoccupant encore, les "difficultés pour les services de contrôle d'identifier des pratiques délibérément dissimulées" laissent entendre que le niveau de non-conformité serait "très probablement supérieur" au tiers initialement identifié.

Par exemple, Nestlé a dissimulé les traitements interdits derrière des armoires électriques, touchant ainsi l'ensemble de ses marques d'eau. "D'une part, des traitements non conformes sont utilisés dans toutes les usines du groupe : microfiltration en deçà de 0,8 micron mais aussi charbon actif et ultra-violet dont l'interdiction est absolue, ne laissant place à aucune interprétation", soulignait également le document.

Même après la publication du rapport de l'Igas, le gouvernement a choisi d'aider la multinationale suisse en assouplissant les réglementations sanitaires concernant les eaux minérales. En février 2023, lors d'une réunion interministérielle, l'exécutif a accordé aux préfets le pouvoir de promulguer des arrêtés autorisant la microfiltration en deçà de 0,8 µm...