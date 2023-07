Trains : vers "un pass" jeunes d'ici l'été prochain ?

Le ministre chargé des Transports, Clément Beaune, souhaite la mise en place d'"un pass simple, attractif, pas cher pour les jeunes" qui prennent les trains TER ou Intercités.

(Boursier.com) — Alors que certains voyageurs renoncent à prendre le train cet été en raison des prix élevés des billets, le ministre délégué en charge des Transports, Clément Beaune, s'est dit favorable à la mise en place d'"un pass" destinés aux jeunes qui prennent le train, appelant l'Etat et les régions à travailler ensemble pour mettre en place un tel dispositif d'ici l'été prochain.

"On est pas fichu d'avoir une seule offre lisible, attractive et simple. Donc, je veux qu'on puisse travailler avant l'été prochain pour qu'on ait un pass à la française qui soit simple, attractif et pas cher pour les jeunes" et qui concernerait les Intercités et les TER, a-t-il affirmé sur 'franceinfo' ce jeudi, "Il n'y a pas que les TGV", a-t-il fait remarquer, rappelant qu'une offre à bas coût existe déjà avec les TGV Ouigo.

Faisant référence à l'Allemagne qui a mis en place un billet de transport à 49 euros par mois qui permet d'accéder en illimité au bus métros, et trains locaux et régionaux, Clément Beaune a assuré qu'"en France, en moyenne, on paye le train moins cher que chez nos voisins européens" même s'il reconnaît qu'il est "vrai" que "c'est cher pour les périodes de pointe et pour les TGV".

"Plus de trains et plus de concurrence"

"Il faut faire des efforts là-dessus, notamment pour les jeunes", a-t-il estimé, tout en plaidant pour "plus de trains et plus de concurrence" pour faire baisser les prix des TGV. "Je n'ai pas de tabou là-dessus", a-t-il expliqué.

Par ailleurs, Clément Beaune a tenu à souligner que des mesures avaient déjà été prises en faveur des Français désireux de voyager en train pour leurs vacances. "Il y a un certain nombre de choses qui ont été faites pour cet été", a-t-il affirmé sur 'franceinfo', rappelant que "les trains en France, c'est en partie la responsabilité de l'Etat et des régions". "Il y a une région comme la région Occitanie, où c'est le train à un euro tout l'été en TER pour les jeunes", a cité le ministre.

"Un soutien supplémentaire de l'Etat sur les trains Intercités" pour cet été

Clément Beaune a également évoqué "la région Grand Est où vous avez un pass TER à 29 euros par mois pendant tout l'été pour les jeunes", ou encore dans les Hauts-de-France, où il y a "des initiatives avec des billets extrêmement peu chers". "L'Etat va compléter cela", a-t-il ajouté.

"Il y aura un soutien supplémentaire de l'Etat sur les trains Intercités pour l'été dans les tous prochains jours", a insisté le ministre délégué en charge des Transports, évoquant "une incitation supplémentaire ou des réductions supplémentaires".