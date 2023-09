Trains : vers un abonnement pour voyager en France en illimité ?

Emmanuel Macron s'est dit "favorable" à l'introduction d'un pass illimité pour les trains régionaux, similaire à celui en vigueur en Allemagne...

(Boursier.com) — Le 1er mai dernier, l'Allemagne a lancé le "Deutschlandticket", un abonnement forfaitaire permanent à 49 euros par mois, qui permet de circuler de manière illimitée sur tout le réseau de transports en commun et de trains régionaux allemand. Le gouvernement allemand a encouragé ce dispositif pour répondre aux problématiques de l'inflation et de la lutte contre le réchauffement climatique.

Alors que le dispositif connaît un franc succès outre-Rhin, ce modèle pourrait inspirer la France. Répondant aux questions du youtubeur HugoDécrypte, lundi soir, le président de la République, Emmanuel Macron, s'est dit "favorable" à l'introduction d'un pass illimité pour les trains régionaux.

"J'y suis favorable et j'ai demandé au ministre des Transports [Clément Beaune], avec toutes les régions qui sont prêtes à faire le même dispositif", a affirmé le chef de l'Etat, avant d'expliquer : "La réalité chez nous, c'est que c'est les régions qui ont la tarification de leur billet qui font leur billets", évoquant le nom de "Pass Rail".

Une mesure estimée à 3 milliards d'euros

"Toutes les régions qui sont prêtes à le faire avec l'Etat, banco ! Et on y va tour de table avec les régions, et si c'est le cas on aura un service [...] Le ministre des Transports comme la Première ministre [Elisabeth Borne] portent cette idée", a-t-il assuré, confirmant que ce type de pass pourrait être lancé dans les prochains mois dans l'Hexagone.

Le coût de cette mesure est estimé à 3 milliards d'euros, financé à la fois par l'Etat fédéral et les régions. Emmanuel Macron n'a pas précisé le prix du "Pass Rail" qui pourrait voir le jour en France, ni la façon dont celui-ci serait financé, ni les régions qui pourraient être intéressées par cette formule. "Pour l'écologie et le pouvoir d'achat, créons ce passe #train en France, l'Etat et les régions ensemble", a réagi pour sa part Clément Beaune sur la plateforme X (anciennement Twitter).

Banco ! 🌳 >Pour l'écologie et le pouvoir d'achat, créons ce passe #train en France, l'Etat et les régions ensemble ??@EmmanuelMacron @HugoDecrypte https://t.co/GjrtLQOHBc pic.twitter.com/yoiLnY6XHJ

— Clement Beaune (@CBeaune), via Twitter

Des mesures autonomes pour proposer des offres abordables

Certaines régions françaises ont déjà pris des mesures autonomes pour proposer des offres de transport abordables. En Occitanie, la présidente de la région Carole Delga a récemment annoncé le lancement de la gratuité des trajets en car et en trains régionaux pour les jeunes âgés de 12 à 26 ans, sous certaines conditions, à partir du 1er janvier.

Emmanuel Macron a également rappelé qu'Elisabeth Borne avait déjà annoncé, en juin dernier, la création d'un forfait destiné aux jeunes de 18 à 20 ans engagés dans un SNU, un service civique ou un contrat d'engagement jeune, qui serait valable sur les Intercités et les TGV.