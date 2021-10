Trade Republic renforce son offre à destination des investisseurs actifs

AVEC DES PRODUITS DE BOURSE À UNE TARIFICATION ULTRA-COMPETITIVE ET LE LANCEMENT D'UN NOUVEL ÉMETTEUR SUR LE MARCHÉ FRANÇAIS : HSBC !

(Boursier.com) — Les clients les plus avertis de Trade Republic en France ont désormais accès depuis leur application mobile à une large gamme de produits de Bourse leur permettant de couvrir leur portefeuille de titres ou d'investir avec du levier en fonction de leurs convictions les plus fortes.

Plus de 4.000 produits de bourse sont disponibles de 7h30 à 23h, en partenariat avec HSBC, avec une tarification ultra-compétitive et simple de 1 euro par ordre seulement.

- Trade Republic répond à une demande forte des clients les plus actifs en rendant accessible les produits de bourse à moindre frais... Les clients les plus avertis de Trade Republic accèdent ainsi à de nouvelles opportunités d'investissement et à des stratégies de couverture grâce aux produits de bourse.

- En rendant disponible pour la première fois en France les Produits de Bourse d'HSBC, Trade Republic enrichit son éventail d'investissements disponibles pour les investisseurs très actifs.

- Dans un premier temps, une large gamme de Turbos Infinis BEST pour investir à la hausse comme à la baisse sur des milliers d'actions, indices, matières premières et devises est disponible.

- Les investisseurs actifs en produits de bourse n'ont ainsi plus à perdre leur temps à chercher les meilleures offres de courtage disponibles de mois en mois : avec Trade Republic c'est 1 euro par ordre, tout simplement, toute l'année et quel que soit le montant de l'ordre...

Trade Republic étend son offre aux produits dérivés, en partenariat avec HSBC, banque émettrice des produits de bourse, proposés sur Trade Republic en France.

Pour répondre aux clients souhaitant apporter du dynamisme à leur portefeuille ou encore le couvrir contre un risque de baisse des marchés, Trade Republic offre désormais via l'application mobile, la possibilité de négocier des milliers de produits de bourse de l'émetteur HSBC.

HSBC est l'un des leaders du marché européen des Produits de Bourse et émet des produits à effet de levier qui permettent de suivre pratiquement tous les sous-jacents courants. En plus d'investir dans des actions et ETF, les clients les plus avertis de Trade Republic peuvent désormais prendre des positions à la hausse ou à la baisse sur des actions, des indices, des monnaies et des métaux précieux, le tout à des tarifs compétitifs, sans frais de garde et pour seulement 1 euro par ordre quel que soit l'ordre.

“La vocation de Trade Republic est de démocratiser l'accès à la bourse, cela passe par une offre simple et éducative que sont les plans d'investissement programmés, qui permettent d'investir tous les mois, de petites sommes de manière régulière. Quelques milliers de particuliers en France depuis des années consacrent énormément de temps à investir en Bourse et les ordres à 1 euro sont pour eux une offre inégalable, mais ils leur manquaient quelques outils de couverture qu'ils trouvaient sur leurs anciennes plateformes. Avec le lancement des produits dérivés, Trade Republic permet aux clients les plus actifs d'investir sur un large éventail de produits de bourse, très facilement depuis leur application mobile et à des prix très attractifs permettant de maximiser la performance de leurs investissements. L'offre Trade Republic s'est considérablement enrichie depuis son lancement en France en début d'année et compte encore s'étoffer dans les prochains mois” explique Matthias Baccino, Directeur France de Trade Republic.

Avec le lancement des produits de bourse, Trade Republic élargit sa palette de produits d'investissements disponibles sur son application mobile en France répondant ainsi à la demande des nouveaux investisseurs comme des investisseurs les plus actifs.

Trade Republic permet ainsi d'investir facilement et à moindre frais et selon son budget sur : - 3.500 plans d'investissement programmés en actions et ETFs pour investir à long terme et de manière progressive, dès 10 euros par versement et sans aucun frais de courtage pour les achats - 8.500 actions et ETFs du monde entier et plus de 4.000 produits de bourse à des prix ultra avantageux puisque Trade Republic ne facture que 1 euro par ordre, quel que soit le montant de l'ordre.