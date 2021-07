Trade Republic lance en France de nouveaux services

Trade Republic lance en France de nouveaux services









Les clients de Trade Republic ouvrent un compte-titres et réalisent leur premier investissement sur la plateforme en moins de 10 minutes !

Crédit photo © Trade Republic

(Boursier.com) — Les changements démographiques, les taux d'intérêt négatifs et l'inflation comptent parmi les plus grands défis économiques auxquels les Européens doivent faire face... A l'instar de nombreux pays industrialisés, l'Europe doit également faire face à un déficit considérable d'épargne retraite par capitalisation. Trade Republic s'est fixé pour objectif de permettre à des millions d'Européens de faire fructifier leur épargne en investissant sur les marchés financiers simplement et sans frais cachés. "Il s'agit de permettre à tous ceux qui n'ont pas pu bénéficier des fruits de la croissance économique d'enfin y prendre leur part. Et l'accessibilité de la plateforme est un enjeu clé de ce projet".

“Chez Trade Republic nous sommes convaincus que tout le monde devrait pouvoir bénéficier de la croissance économique. Il faut, pour rendre cela possible, une plateforme d'épargne et d'investissement accessible à tous. Le parrainage et les versements instantanés gratuits contribuent à rendre notre plateforme encore plus accessible à tous" explique Christian Hecker, cofondateur de Trade Republic.

Moins de 10 minutes

Les clients de Trade Republic peuvent donc désormais alimenter leur compte-titres en utilisant différents moyens de paiement instantanés : carte bancaire Visa et Mastercard, Apple Pay, Google Pay. Et cela sans aucun frais ou commission...

Avec ce nouveau service, les clients de Trade Republic ouvrent un compte-titres et réalisent leur premier investissement sur la plateforme en moins de 10 minutes. Dans la plupart des établissements financiers, les clients doivent attendre jusqu'à 3 jours pour réaliser leurs investissements. Ce service est fourni en coopération avec Adyen, acteur européen innovant des paiements.

Trade Republic a également mis en place le 14 Juin un programme de parrainage inédit par son ampleur : chaque client peut parrainer jusqu'à 100 proches et partager avec eux 30 euros par parrainage, 15 euros pour le parrain, 15 euros pour le filleul.

Ce programme permet à tous nos clients de faire connaître nos services à leurs proches, facilement - un simple lien à utiliser est disponible dans l'application...