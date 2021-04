Trade Republic lance en Allemagne son offre d'investissement en crypto-monnaies

Trade Republic permet désormais à ses clients allemands d'investir dans 4 crypto-monnaies : Bitcoin, Ethereum, Litecoin et Bitcoin Cash.

(Boursier.com) — Trade Republic continue d'étoffer sa gamme d'investissements disponibles ! Ses clients allemands peuvent investir dès aujourd'hui dans des crypto-monnaies via l'application Trade Republic, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. L'investissement en crypto-monnaies chez Trade Republic fonctionne de la même manière que pour les actions ou les ETF : facile, rapide et sans frais cachés.

Trade Republic devient ainsi l'un des premiers courtiers régulés en Europe à offrir la possibilité d'investir dans des actions, ETF et crypto-monnaies, simplement, depuis un seul compte, et offrant toutes les garanties d'une entreprise d'investissement réglementée en Allemagne...

"Les crypto-monnaies telles que le Bitcoin constituent une innovation importante dans le monde de l'investissement... Ces actifs fonctionnent sur des réseaux numériques décentralisés qui permettent des transactions rapides et sécurisées dans le monde entier, sans l'intervention d'un tiers de confiance. Elles sont devenues une classe d'actifs très demandée au cours des dernières années, mais n'étaient généralement pas offertes par la majorité des courtiers réglementés. Trade Republic s'est donné pour mission de permettre un accès facile et sans frais cachés aux marchés financiers. Ouvrir la possibilité pour ses clients d'investir en crypto-monnaies est un pas supplémentaire fait dans cette direction" explique l'établissement..

Bitcoin, Ethereum, Litecoin et Bitcoin Cash seront les premières crypto-monnaies disponibles chez Trade Republic. L'investissement se fait simplement et en toute transparence : sans commission, avec des spreads contrôlés et un forfait d'un euro par transaction pour couvrir les frais externes de Trade Republic.

Trade Republic est le néobroker leader en Allemagne et détient sa propre licence de courtage permettant d'offrir à ses utilisateurs d'investir en tout confiance. “Face aux nouvelles conditions macroéconomiques telles que les taux d'intérêt négatifs et l'inflation très faible dans la zone Euro, les investisseurs doivent adopter de nouvelles stratégies d'investissement. Notre objectif est d'offrir à nos utilisateurs des opportunités d'investissement de long-terme et diversifiées sur les marchés financiers”, précise Christian Hecker, l'un des fondateurs de Trade Republic. “En complément des plans d'investissement programmé en actions et ETF, les crypto-monnaies sont appelées à jouer un rôle important dans le futur de l'épargne. Le marché de crypto-monnaies s'est d'ailleurs considérablement développé ces dernières années. Chez Trade Republic, nous combinons désormais l'investissement en crypto-monnaies avec la sécurité et la fiabilité garanties par notre agrément. Nous continuons d'offrir à nos utilisateurs l'accès à des opportunités d'investissement de pointe”.

“L'éducation financière est au coeur de nos priorités”, rappelle Christian Hecker, “et l'investissement en crypto-monnaies est adapté aux investisseurs avertis, habitués à la volatilité des marchés. Nous sensibilisons d'ailleurs nos utilisateurs en permanence à la volatilité et aux évolutions possibles des marchés via notre application et mettons à leur disposition des informations claires pour mieux comprendre cette nouvelle classe d'actifs”.

En ajoutant les crypto-monnaies à son offre, Trade Republic assume une nouvelle fois son rôle de pionnier dans l'accès du grand public aux marchés financiers européens. Le néobroker démontre non seulement sa capacité à innover, mais aussi à répondre aux demandes de ses clients désireux de diversifier leurs investissements...

Trade Republic continue par ailleurs à se développer rapidement pour devenir le plus grand fournisseur de plans d'investissement programmé en actions et ETF en Europe. Trade Republic permet déjà aux investisseurs français d'investir automatiquement, régulièrement et totalement gratuitement dans 1.000 ETF et 2.500 actions grâce à ses plans d'investissement programmé.

Le courtier est le seul à proposer ce service qui permet aux Français de se constituer progressivement un patrimoine financier sans frais de courtage. Trade Republic est également le premier acteur en France à proposer des investissements sans commission dans une gamme de titres cotés sur des marchés réglementés aussi large : plus de 8.500 actions du monde entier (dont près de 600 actions françaises) et ETF d'émetteurs de renommée internationale comme Amundi, iShares (BlackRock), Lyxor et Xtrackers (DWS).

L'investissement en crypto-monnaies sera disponible pour les investisseurs français dans les prochains mois...