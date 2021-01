TPE : un quart des patrons ne savent pas s'ils vont poursuivre leur activité

C'est le cas de 39% des commerces qui ont subi deux fermetures administratives en 2020, et de 35% des dirigeants d'hôtels-cafés-restaurants.

(Boursier.com) — L 'impact de la crise sur l'activité des très petites entreprises (TPE) est violent et l'embellie ne semble pas pour tout de suite, entre hypothèse d'un nouveau reconfinement, et baisse durable de la consommation des Français. Une enquête menée par le réseau Initiative France auprès de 4.400 entrepreneurs montre que les inquiétudes sont grandes.

Un quart des entrepreneurs ne savent pas s'ils pourront maintenir leur activité en 2021. C'est le cas de 39% des commerces qui ont subi deux fermetures administratives en 2020, et de 35% des dirigeants d'hôtels-cafés-restaurants, selon le premier réseau d'aide à la création d'entreprises en France.

Danger d'impasse financière

L'optimisme des entrepreneurs est en baisse de 14 points entre le printemps et l'automne 2020, tombant à 46% et si une majorité des sondés se dit combattive, l'inquiétude est vive chez les femmes, les plus de 30 ans et les dirigeants d'hôtels-cafés-restaurants.

Les entrepreneurs sont en danger d'impasse financière : un tiers d'entre eux ne se sont pas rémunérés du tout en 2020 et face au risque d'endettement, les prêts ne suffiront pas. Toujours selon cette enquête, 46% des personnes interrogées exigent des "subventions" pour tenir le choc.

Inquiétudes pour l'emploi

Les doutes concernant l'emploi pèsent également sur les petits patrons : 34% ne savent pas s'ils pourront les préserver dans les mois qui viennent.

Initiative France note cependant une "envie de rebond envers et contre tout". "La grande majorité des entrepreneurs ne regrettent pas l'aventure de la création d'entreprise et leur engagement reste total pour garder leur entreprise ouverte (76%) et développer leur stratégie commerciale (40%)", peut-on lire dans le communiqué.