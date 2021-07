TPE et PME : les patrons plutôt optimistes sur la reprise d'activité

TPE et PME : les patrons plutôt optimistes sur la reprise d'activité









Selon une enquête de Bpifrance, 37% des patrons estiment avoir retrouvé leur niveau d'avant-crise. Le tourisme reste à la traîne.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La levée progressive des mesures d'endiguement de l'épidémie redonne confiance aux PME, qui relèvent nettement leurs perspectives d'activité, d'embauche et d'investissement, montre une enquête de Bpifrance. Elle montre que 37% des dirigeants déclarent avoir déjà retrouvé voire dépassé son niveau d'activité d'avant crise. Ils seraient trois-quarts dans ce cas à horizon 2022.

Les conditions financières restent aisées et la situation de trésorerie solide : 63% jugent leur trésorerie suffisante pour surmonter la crise et 31% font part de difficultés mais surmontables.

Le large recours aux nombreux dispositifs de soutien publics a donc joué un rôle d'amortisseur important, en particulier le prêt garanti par l'État (PGE), qui reste pour beaucoup à l'état de réserve financière (57% des bénéficiaires déclarent n'avoir utilisé qu'une minorité du prêt voire ne pas l'avoir touché).

Les entreprises remontent la pente

"Cette enquête montre que les TPE-PME remontent la pente après avoir subi un choc d'ampleur inédit... Leur situation financière a largement été préservée, l'accès au crédit reste très aisé et les carnets de commandes se redressent fortement, ce qui est de très bon augure pour la reprise de l'investissement. D'ici à 2022, les trois quarts des TPE-PME devraient retrouver leur niveau d'activité d'avant crise", analyse Philippe Mutricy, Directeur des études de Bpifrance.

Le tourisme à la traîne

Le regain d'optimisme est le plus marqué du côté de l'Industrie. Les PME du tourisme, plus fortement pénalisées par la crise et les restrictions sanitaires jusqu'à aujourd'hui, anticipent une nouvelle correction de leur chiffre d'affaires cette année (-11% en moyenne) malgré une nette amélioration de l'indicateur d'activité (+74 points sur un an).

Les TPE-PME des régions Normandie, Pays de la Loire, Bourgogne-Franche-Comté et Bretagne exposent plus d'optimisme avec une croissance anticipée de leur chiffre d'affaires en 2021 de +5 % en moyenne, tandis que les TPE-PME franciliennes, provençales et de Nouvelle-Aquitaine, régions traditionnellement touristiques et/ou particulièrement touchées par l'épidémie, affichent plus de retenue... Ces dernières affichent néanmoins plus de confiance pour 2022...