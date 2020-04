TPE : 2e volet du Fonds de solidarité, comment en bénéficier ?

Démarrage du 2e volet du Fonds de solidarité en faveur des très petites entreprises particulièrement impactées par les mesures de confinement et la baisse de leur activité en raison de l'épidémie de covid-19.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Créé par l'Etat et les Régions, le Fonds de solidarité est désormais doté de 7 milliards d'euros dont 500 millions d'euros apportés par les Régions... Depuis le 1eravril, le Fonds de solidarité a permis, au titre de son 1er volet mis en oeuvre par la Direction générale des finances publiques, d'octroyer plus de 1 milliard d'euros d'aides à près de 800.000 bénéficiaires, sous la forme d'une aide défiscalisée et exonérée de charges sociales pouvant aller jusqu'à 1.500 euros.

Le 2e volet du Fonds de solidarité, directement instruit par les Régions, est ouvert depuis le 15 avril. Accessible depuis le site internet de chaque région, il permet aux TPE les plus impactées d'obtenir une aide complémentaire d'un montant minimal de 2.000 euros et qui peut aller jusqu'à 5.000 euros pour toutes les entreprises ou associations employeuses répondant aux critères d'éligibilité nationaux définis par le décret no 2020-371 du 30 mars 2020 (être bénéficiaire du 1er volet, avoir au moins 1 salarié et s'être vu refuser un prêt bancaire).

Critères simples

Afin de répondre à l'urgence à laquelle les petites entreprises sont aujourd'hui confrontées, y compris sur le paiement de leur loyer et de leurs charges, le 2e volet du Fonds de solidarité, instruit par les Régions sur la base de critères simples, en lien avec les services de l'Etat (Préfectures), a été conçu par l'Etat et les Régions comme un instrument facile d'accès pour les demandeurs (une plateforme dédiée accessible depuis le site internet de chaque région), souple dans ses modalités de demande (des informations déclaratives et absence de justificatifs à fournir), rapide dans son exécution (une instruction par les conseils régionaux et un processus de décision accéléré, avec les services de l'Etat en région).

Ce dispositif effectif depuis ce mercredi 15 avril vient compléter les autres mesures d'urgence prises en faveur des petites entreprises par l'Etat (prêt garanti par l'Etat, report des échéances fiscales et sociales, etc.) et les Régions (soutien à la trésorerie sous forme de prêt ou de subvention directe, suspension des remboursements, Fonds de concours déployés avec la Banque des territoires, etc.).

Premier bilan

Après une première phase de mise en oeuvre complète du Fonds de solidarité sur la base des critères d'éligibilité aujourd'hui en vigueur pour les deux volets, le ministre de l'Économie et des Finances, le ministre de l'Action et des Comptes publics et le président de Régions de France sont convenus d'échanger à nouveau début mai pour établir un premier bilan de l'efficacité de ce dispositif et d'évaluer, au regard de l'évolution de la situation économique et en lien avec l'ensemble des partenaires concernés, les améliorations qui pourraient être utilement apportées au dispositif afin d'en renforcer l'efficacité face à la crise qui frappe la France et ses entreprises.

Enfin, a été annoncé à la suite de la réunion du président de la République avec les professionnels des secteurs de la restauration, des cafés, de l'hôtellerie, du tourisme, de l'événementiel, du sport et de la culture que le fonds de solidarité restera également ouvert aux entreprises de ces secteurs au-delà du mois de mai. Ses conditions d'accès seront élargies aux entreprises des secteurs concernés ayant jusqu'à 20 salariés et 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, et le plafond des subventions pouvant être versées dans le cadre du second volet du fonds sera porté à 10.000 euros. Les modalités seront précisées rapidement...