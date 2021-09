Tout ce qui va changer à partir du 1er octobre !

Au mois d'octobre, plusieurs changements sont à prévoir pour les ménages français, et certains d'entre eux auront un impact sur leur budget...

(Boursier.com) — Chaque mois apporte son lot de changements dans la vie quotidienne des ménages français. En octobre, les principaux changements concerneront notamment les tarifs du gaz et le Smic, ou encore la réforme de l'assurance-chômage... Tour d'horizon !

Nouvelle hausse des tarifs du gaz

La flambée des prix du gaz se poursuit... Après un bond de près de 8% en septembre, les tarifs réglementés TTC d'Engie augmenteront à partir du 1er octobre de 12,6% par rapport au barème en vigueur applicable depuis le 1er septembre, a annoncé lundi la Commission de régulation de l'énergie (CRE).

"Cette hausse est de 4,5% HT pour les utilisateurs de gaz pour la cuisson, de 9,1% HT pour ceux qui ont un double usage (cuisson et eau chaude), et de 14,3% HT pour les foyers qui se chauffent au gaz", détaille le régulateur dans un communiqué. "Cette évolution résulte de la hausse, historique, des prix du gaz sur le marché mondial qui se répercute sur les coûts d'approvisionnement du fournisseur de gaz Engie", explique-t-il également.

Augmentation automatique du Smic

C'est confirmé, le Smic augmentera bien le 1er octobre prochain à la suite d'une accélération de l'inflation. Cette hausse automatique est liée à une progression de 2,2% de l'indice des prix servant de base à de possibles revalorisations, d'après les chiffres publiés par l'Insee, qui a confirmé une accélération de 1,9% de l'inflation en août sur un an.

"Cette hausse de l'inflation résulte notamment du rebond des prix des produits manufacturés (+1,1% après -1,1 %). Les prix de l'alimentation (+1,3% après +0,9%), ceux de l'énergie (+12,7% après +12,3%) et dans une moindre mesure ceux des services (+0,7% après +0,6%), accélèrent sur un an. La hausse des prix du tabac se poursuit, sur un an, au même rythme que le mois précédent (+5,1%)", détaille l'Institut national de la statistique... Ainsi, le Smic mensuel brut passera à 1.589,47 euros, tandis que le Smic horaire brut sera de 10,48 euros.

Entrée en vigueur de la réforme de l'assurance-chômage

Alors qu'elle continue d'attiser les inquiétudes, la réforme de l'assurance chômage va être "pleinement mise en oeuvre dès le 1er octobre", comme l'avait assuré Emmanuel Macron en juillet dernier. "La réforme de l'assurance-chômage sera pleinement mise en oeuvre dès le 1er octobre autour d'une volonté simple : en France, on doit toujours bien mieux gagner sa vie en travaillant qu'en restant chez soi, ce qui n'est actuellement pas toujours le cas", affirmait le président de la République lors d'une allocution télévisée.

Le mode de calcul de l'allocation chômage va ainsi changer. La période de travail minimum pour toucher le chômage va être ramenée à 6 mois sur les 24 derniers mois au lieu de 4 mois sur 28. Pour rappel, cette mesure devait être mise en application le 1er juillet, mais le Conseil d'Etat l'avait suspendue en juin dernier, évoquant des "incertitudes sur la situation économique".

Légère revalorisation des APL

A partir du 1er octobre prochain, les aides personnalisées au logement (APL) seront à nouveau revalorisées sur la base de l'indice de référence des loyers du deuxième trimestre qui a progressé cette année de +0,42%. Le montant des APL sera donc augmenté de +0,42%.

Cette évolution fait suite à un gel des APL en 2018 et à une désindexation des APL sur l'IRL en 2019 et 2020. Au cours de ces deux dernières années, une hausse de 0,3% avait quand même été appliquée par le gouvernement.

Fin de la gratuité des tests de dépistage du Covid-19

A partir du 15 octobre, les tests de dépistage du Covid-19 deviendront payants, sauf sur ordonnance. Un frein financier, qui selon la stratégie du gouvernement, doit pousser les Français à se faire vacciner, et qui devrait faire baisser drastiquement le nombre des tests.

Ainsi, les personnes non-vaccinées devront présenter un motif médical accompagné d'une prescription pour ne pas avoir à payer pour faire un test. Le Premier ministre Jean Castex a toutefois précisé que les mineurs continueront à bénéficier de la gratuité des tests.

Levée de restrictions dans certains départements

Début octobre, certaines restrictions seront levées dans certains départements, comme l'avait indiqué le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal. "A partir de lundi 4 octobre, dans les départements où le taux d'incidence se stabilise sous le seuil d'incidence de 50 pour 100.000 habitants, le protocole scolaire passera en niveau 1", a-t-il déclaré fin septembre.

Cela signifie que dans les départements où le taux d'incidence se stabilise sous le seuil d'incidence de 50, le masque ne sera plus obligatoire à l'école primaire. "Le port du masque, notamment pour les plus jeunes enfants, est loin d'être anodin", a précisé le porte-parole.

Fin du carnet de tickets de métro à Paris

Au mois d'octobre, les carnets de 10 tickets de métro vont disparaître de manière progressive et laisseront progressivement place à des titres de transport dématérialisés, comme l'a annoncé Île-de-France Mobilités. Leur suppression se fera en trois étapes dans les stations et gares de la RATP, avec dans un premier temps l'arrêt de la vente de ces carnets en carton aux automates de vente d'une centaine de stations dès le 14 octobre prochain.

Nouvelle conséquence du Brexit

La carte d'identité nationale ne sera plus considérée comme comme un document de voyage suffisant pour se rendre au Royaume-Uni. A partir du 1er octobre, il faudra ainsi obligatoirement présenter un passeport pour voyager de l'autre côté de la Manche, que ce soit pour le travail ou le tourisme...