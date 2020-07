Tout ce qui change le 1er aout

À l'arrivée du mois d'août, des changements sont déjà prévus pour les ménages français, et certains d'entre eux auront un impact sur leur budget...

(Boursier.com) — Malgré la pause estivale, plusieurs nouvelles règles et changements de tarifs vont intervenir pour les ménages français à compter du 1er août. Assurance chômage, gaz et électricité et secteur automobile sont notamment concernés. Tour d'horizon...

Nouvelle hausse des tarifs réglementés de l'électricité

Après une hausse de 2,4% au 1er février, les tarifs réglementés de l'électricité vont augmenter de 1,55% dès samedi pour les 24 millions d'abonnés résidentiels encore dépendants des tarifs réglementés de l'électricité, fixés par l'Etat. Dans le détail, cette hausse serait de "1,54% pour les tarifs bleus résidentiels" et "1,58% pour les tarifs bleus professionnels". Cette augmentation est due notamment à "l'évolution annuelle des tarifs des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité", précise la Commission de régulation de l'énergie (CRE).

Hausse du prix du gaz aussi

Pour la première fois depuis décembre 2019, les tarifs réglementés du gaz vont grimper ce 1er août, de 1,3% en moyenne par rapport au mois précédent, selon la CRE. Concrètement, le tarif va augmenter de 0,3% pour un usage de cuisson, 0,7% pour un double usage de cuisson et d'eau chaude, 1,4% pour un chauffage au gaz et 1,6% pour la petite chaufferie. A noter par ailleurs que les tarifs réglementés du gaz sont en voie de disparition. Aucune entreprise ne peut commercialiser des contrats reposant sur ces tarifs depuis la fin de l'année 2019...

Prime à la conversion moins avantageuse

Le 3 août prochain, la prime à la conversion automobile reviendra à son ancien barème. En effet, le gouvernement a revu à la baisse ce dispositif consistant à encourager l'achat d'un véhicule neuf ou récent en contrepartie de la mise au rebut d'un vieux modèle. Il avait été renforcé en juin pour soutenir le secteur automobile face à la crise du Covid-19.

Dans un communiqué, le ministère de la Transition écologique avait précisé que l'objectif de 200.000 véhicules concernés par cette prime exceptionnelle avait été atteint à la fin juillet. Les véhicules commandés jusqu'au 3 août resteront éligibles. La prime variera de 2.500 à 5.000 euros pour l'achat d'un véhicule électrique ou hybride rechargeable, et de 1.500 à 3.000 euros pour un véhicule Crit'Air 1 ou 2.

Retour aux anciennes règles pour l'assurance chômage

Le Premier ministre Jean Castex a annoncé mi-juillet le report de l'application de la réforme de l'assurance chômage qui durcissait les règles d'indemnisation au début de "l'année prochaine". Mais cela n'empêche pas l'entrée en vigueur de modifications à partir du 1er août pour les travailleurs qui perdront leur emploi entre le 1er août et le 31 décembre 2020.

Depuis le 1er novembre dernier, il fallait avoir travaillé au moins 6 mois sur les 24 derniers mois pour pouvoir percevoir des allocations, contre 4 mois sur 28 auparavant. Les travailleurs qui perdent leur emploi d'ici fin 2020 pourront bénéficier de ce délai de 4 mois sur les 24 derniers mois de travail...

Tests obligatoires dans les aéroports français

Lors d'une visite à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, le Premier ministre Jean Castex a annoncé des tests obligatoires pour les voyageurs venant en France de 16 pays où le virus circule fortement, dont les Etats-Unis, le Brésil, Israël, l'Algérie ou encore le Maroc, ainsi qu'une généralisation des tests à l'arrivée aux aéroports. Le dispositif, qui concerne tous les aéroports du territoire français, sera pleinement opérationnel "au plus tard le 1er août", avait-il précisé.

Paiement de proximité partout en France

La possibilité de payer la cantine ou ses impôts au bureau de tabac vient tout juste de se mettre en place, mais devrait monter en puissance dans les prochaines semaines. Les particuliers peuvent désormais acquitter leurs impôts, amendes, factures de cantine scolaire, d'hôpital, de crèche ou de piscine chez leur buraliste. Pour pouvoir utiliser ce service, il faudra vérifier que la facture comporte un QR code et se rendre dans un bureau de tabac équipé de machines de la Française des Jeux, dont la liste est détaillée auprès du centre des finances publiques local ou sur le site impots.gouv.fr.

Fin des soldes d'été le 11 août

Enfin, à noter que les soldes d'été prendront fin sur l'ensemble du territoire le 11 août prochain. Prévu initialement le 24 juin, l'événement a finalement démarré le 15 juillet pour une durée de quatre semaines. Ce report avait été décidé par le ministre de l'Economie Bruno Le Maire, afin de tenir "compte de la situation des petits commerçants"...