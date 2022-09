Tout ce qui change au 1er octobre

Au mois d'octobre, plusieurs changements seront effectifs pour les ménages français...

(Boursier.com) — Chaque mois apporte son lot de changements dans la vie quotidienne des Français... En octobre, les principaux changements concernent notamment les titres-restaurant ou encore... Tour d'horizon !

Le plafond des titres-restaurant en hausse

Actuellement de 19 euros, le plafond des titres-restaurant passera à 25 euros par jour ouvré à partir du 1er octobre prochain. Ils seront valables jusqu'au 31 décembre 2023 pour l'achat de n'importe quel type de produits alimentaires. Cette mesure avait été votée dans le projet de loi de finances avec, pour objectif de favoriser le pouvoir d'achat des Français. "C'est une bonne proposition de députés LR, socialistes et écologistes, et je la prends", avait estimé le ministre de l'Economie Bruno Le Maire.

Le locataire de Bercy s'était, en effet, dit prêt à le faire fin juillet alors que de nombreux députés le réclamaient dans le cadre du débat parlementaire sur le pouvoir d'achat. Toutefois, aucune date n'avait été jusqu'ici donnée... Depuis le 18 août dernier, l'utilisation des titres restaurant avait été élargie à l'achat de tous les produits alimentaires, même ceux qui ne sont pas directement consommables (farine, pâtes, riz, oeufs, poisson, viande...).

Le taux d'usure réévalué

Actuellement fixé à 2,57% pour les prêts d'une durée de 20 ans et plus, tous frais compris, et de 2,60% pour les prêts entre 1 et 20 ans, le taux d'usure du crédit immobilier va être réévalué ce samedi 1er octobre. "Compte tenu des données collectées auprès des banques, le taux de l'usure sera ainsi normalement relevé le 1er octobre, de façon bien proportionnée et plus marquée qu'en juin dernier, en accord avec le ministre de l'Economie et des Finances", a indiqué le 20 septembre la Banque de France dans un communiqué, estimant que cette réévaluation "permettra, dans le respect de la loi, de régler les certaines situations plus difficiles d'accès au crédit relevées ces dernières semaines".

Son calcul exact n'a toutefois pas encore été communiqué. Pour rappel, le taux d'usure, fixé chaque trimestre par la Banque de France, est le taux maximal auquel les banques ont le droit de prêter de l'argent. Il doit permettre de protéger les particuliers de conditions d'emprunt abusives.

Des nouveautés concernant les heures supplémentaires

A partir du 1er octobre, la réalisation d'heures supplémentaires ouvriront droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales. Cette disposition a été posée par la loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat du 16 août 2022. Cette disposition s'appliquera uniquement aux entreprises employant entre 20 et 249 salariés. Le montant de cette déduction sera prochainement fixé par décret.

Ces entreprises bénéficieront également d'une seconde déduction forfaitaire qui s'appliquera pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié relevant d'une convention de forfait en jours sur l'année. Il s'agit des jours travaillés au-delà des 218 jours par an prévus par le Code du travail, comme le précise le site du gouvernement.

Le contrôle technique des deux-roues obligatoire ?

Reporté, suspendu, réhabilité, abrogé... Depuis plusieurs années, le contrôle technique pour les deux-roues a donné lieu à un bras de fer entre l'Europe, l'Etat et les associations environnementales, ces dernières souhaitant la mise en place de cette mesure dès cette année. Alors que la Commission européenne avait introduit en 2014 l'obligation pour tous les pays de l'union d'instituer un contrôle technique pour les deux-roues motorisés, au 1er janvier 2022 au plus tard, les décisions contradictoires se sont multipliées.

A l'été 2021, le gouvernement avait alors publié un décret l'instituant pour tous les détenteurs de deux-roues de plus de 125 cm3, en choisissant comme date d'entrée en vigueur début 2023. Mais premier rebondissement : Emmanuel Macron avait immédiatement assuré qu'il n'appliquerait jamais cette décision car "ce n'était pas le moment d'embêter les Français". Le décret avait donc été suspendu en août 2021. Par la suite, les associations de défense de l'environnement ont saisi le Conseil d'Etat, qui leur a donné raison, en mai dernier, enjoignant l'exécutif d'appliquer la disposition dès octobre 2022. Mais la décision n'oblige pas l'Etat à le mettre en place immédiatement.

Interrogé par 'La Voix du Nord', le Ministère des Transports a indiqué que les Français ne risquent pas de recevoir une amende pour l'heure, s'ils ne sont pas en capacité de présenter le contrôle technique de leur deux-roues, les garagistes n'ayant reçu aucun ordre de l'Etat.

Le passeport prévention mis en oeuvre

Au 1er octobre, le passeport prévention, qui contiendra les qualifications obtenues par le salarié dans le cadre de formations relatives à la santé et à la sécurité au travail, sera mis en place. La loi santé du 2 août 2021 a créé un passeport prévention a créé ce dispositif sur le modèle du passeport formation qui renseigne les formations, les diplômes et les expériences professionnelles du salarié.

Le passeport prévention regroupera les attestations, certificats et diplômes obtenus par le salarié en matière de santé et sécurité au travail. Les acquis peuvent être inscrits par l'employeur, les organismes de formation ou le salarié, en fonction de ce qui a été dispensé à leur initiative. Si le salarié l'autorise, l'employeur pourra consulter son passeport prévention, pour les besoins du suivi des obligations en matière de formation à la santé et à la sécurité.

Nouvelle campagne de vaccination

Constatant une reprise de la circulation du Covid-19 sur fond de variant Omicron, le ministre de la Santé François Braun a récemment annoncé qu'une nouvelle "campagne de vaccination" devait démarrer le 3 octobre prochain, avec de nouveaux vaccins adaptés.

Pour cette nouvelle étape, les "nouveaux vaccins bivalents contre Omicron" seront en effet utilisés. Mardi, la Haute autorité de santé avait donné son feu vert pour trois nouveaux vaccins de dernière génération, ciblant à la fois la souche originelle et le variant majoritaire.