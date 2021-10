Tout ce qui change au 1er novembre

Comme chaque début de mois, novembre va apporter son lot de changements pour les ménages français...

(Boursier.com) — Plusieurs changements vont intervenir pour les ménages français le mois prochain. Au 1er novembre, il n'y aura pas d'augmentation des tarifs réglementés du gaz ou de l'électricité, mais des modifications sont à prévoir notamment sur les complémentaires retraite du privé, les équipements hivernaux pour les véhicules ou encore dans les bureaux de tabac... Tour d'horizon !

Report de la hausse du prix du gaz

Le 21 octobre dernier sur 'TF1', le Premier ministre a annoncé que le plafonnement des prix du gaz , prévu pour durer jusqu'en avril, sera finalement maintenu jusqu'à fin 2022, et non plus seulement jusqu'à l'été. Pour limiter la flambée des cours mondiaux du gaz, "nous avons pris nos responsabilités en maintenant le blocage des prix sur tout le long de l'année 2022", a déclaré le chef du gouvernement.

Ainsi, alors que la facture de gaz aurait dû augmenter de 15% au 1er novembre, après une hausse de 12,6% en octobre, le gouvernement a décidé de geler les prix du gaz jusqu'à la fin de l'année 2022. Ce blocage du prix concerne environ 5 millions de ménages abonnés aux tarifs réglementés d'Engie ou à des offres concurrentes...

Revalorisation des complémentaires retraite du privé

Au 1er novembre, le montant des retraites complémentaires Agirc et Arrco est revalorisé de 1%, soit d'un niveau inférieur de 0,5 point à celui du dernier taux prévisionnel de l'inflation annuelle fourni par l'Insee (1,5%). La valeur du point s'établira ainsi à 1,2841 EUR le mois prochain, contre 1,2714 EUR actuellement. Quelque 13 millions d'anciens salariés du secteur privé sont concernés par cette revalorisation.

"La valeur de service du point est indexée au moins sur l'évolution des prix à la consommation hors tabac (estimée à 1,5 % pour l'année 2021), mais compte-tenu de la situation dégradée des comptes du régime Agirc-Arrco et du contexte économique exceptionnel, le conseil d'administration de l'Agirc-Arrco a décidé d'appliquer un écart de 0,5 point inférieur au dernier taux prévisionnel d'inflation fourni par l'Insee", est-il précisé sur le site service-public.fr.

Début de la trêve hivernale

Inscrite dans la loi depuis 1956, la trêve hivernale prendra effet dès le 1er novembre et se prolongera jusqu'au 31 mars prochain. Durant toute cette période, toute expulsion locative est interdite. Les loyers et factures restent toutefois dus.

Néanmoins, cette année, il y aura des exceptions : si un logement fait l'objet d'un arrêté de péril, si une solution de relogement existe ou si le logement est squatté, le locataire peut alors faire l'objet d'une procédure d'expulsion. Jusqu'au 31 mars, les coupures d'électricité et de gaz sont également interdites.

Distributeur de billets dans les bureaux de tabac

Il sera bientôt possible de retirer des espèces dans certains bureaux de tabac ! Alors que les distributeurs automatiques de billets (DAB) se font de plus en plus rares dans de nombreuses communes, la Confédération nationale des buralistes et Loomis, filiale du groupe suédois Securitas, ont signé un partenariat exclusif pour en déployer dans les bureaux de tabac. "Signé le 16 octobre sur le salon Losangexpo par Philippe Coy, Président de la Confédération nationale des buralistes, et Michel Tresch, Président de Loomis France, le partenariat va permettre aux buralistes qui le souhaitent d'étendre les services de proximité offerts à leurs clients", indique un communiqué commun.

Le premier bureau de tabac à accueillir un DAB sera situé dans la commune de Péaule (Morbihan), rapporte 'Les Echos'. Par la suite, les 24.000 buralistes du territoire se verront proposer d'accueillir ce nouveau service, comme l'ont précisé Loomis et la Confédération nationale des buralistes...

Pneus neige obligatoires

Alors que la période hivernale sera officiellement lancée le 1er novembre, des changements sont à prévoir dans la réglementation des routes de montagne. "Tous les véhicules devront être équipés de pneus neige, quatre saisons ou de chaînes du 1er novembre 2021 au 31 mars 2022", indique le gouvernement. L'objectif de cette mesure "vise à améliorer la sécurité des particuliers en période hivernale", précise-t-il.

L'obligation concernera les véhicules légers et utilitaires, les camping-cars, les poids-lourds et les autocars circulant dans les zones établies par les préfets. Leurs conducteurs devront ainsi détenir dans leur coffre des dispositifs antidérapants amovibles (chaînes à neige métalliques ou textiles) permettant d'équiper au moins deux roues motrices, et être équipés de quatre "pneus hiver". Une carte prévisionnelle a été réalisée par la sécurité routière. Plus de 4.000 communes sont concernées en France.

Contrôle de police sur les applications GPS

Une autre mesure concerne également la sécurité routière : à compter du 1er novembre, il ne sera plus possible pour les automobilistes, utilisant les applications GPS comme Waze, Coyote ou encore TomTom, de signaler certains contrôles de police, notamment ceux visant à contrôler l'alcoolémie ou la présence de drogue, selon un décret publié en avril.

Les contrôles de vitesse ne sont pas concernés. Les automobilistes pourront continuer à signaler les contrôles sur les applications, mais cela ne sera pas visible par les autres utilisateurs. Cette mesure ne concerne que les routes départementales et communales, dans un rayon de 2 à 10 km.

Prix des paquets de cigarettes

Pas de changement majeur pour en novembre concernant le prix des cigarettes, mais quelques variations sont à noter : les Fortuna Classic Rouge 100s en 20 unités et les Fortuna Classic Rouge en 20 unités grimperont de 10 centimes. Même hausse pour les JPS Classic Balck 100s qui passent à 10,20 euros.

La dernière augmentation massive des prix du tabac remonte à novembre 2020, avec une augmentation de 50 centimes, faisant passer le paquet à environ 10 euros. En novembre, certains paquets verront, à l'inverse, leur prix baisser de 10 centimes comme les Lucky Strike Vert Clair en 20 unités, à 9,70 euros.

WhatsApp cessera de fonctionner pour certains utilisateurs

Dès le mois de novembre, certains utilisateurs ne pourront plus utiliser correctement leur application WhatsApp. En effet, la messagerie instantanée de Facebook va abandonner le support d'anciennes versions d'Android et iOS. Une cinquantaine de smartphones sont concernés par ce changement à venir...