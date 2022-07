Tout ce qui change au 1er juillet !

A l'arrivée du mois de juillet, des changements sont déjà prévus pour les ménages français, et certains d'entre eux auront un impact sur leur budget...

(Boursier.com) — Chaque mois apporte son lot de changements. Pour juillet, ils visent notamment les tickets-restaurants, à faciliter les changements de nom ou encore à offrir plus d'informations aux futurs locataires.

Le point sur toutes ces nouveautés...

Fin du plafond à 38 euros pour les tickets restaurant

Le gouvernement n'aura finalement pas changé d'avis... Reconduite à plusieurs reprises depuis sa mise en place en juin 2020, l'augmentation du plafond des tickets restaurant à 38 euros ne sera pas prolongée au-delà du 30 juin.

Ainsi, au 1er juillet prochain, les salariés ne pourront donc régler que 19 euros par jour avec leurs titres-restaurant. Par ailleurs, il ne sera plus possible de les utiliser dans les restaurants les week-ends et jours fériés...

Hausse du point d'indice dans la fonction publique

Le gouvernement l'avait promis : face à l'inflation galopante, le point d'indice, qui sert de base de calcul à la rémunération des agents de la Fonction publique, sera dégelé cette année. Le ministre de la Transformation et de la Fonction publiques, Stanislas Guerini, a ainsi annoncé que le salaire des 5,7 millions de fonctionnaires augmentera de 3,5% le 1er juillet prochain.

Pour rappel, le point d'indice n'a pas évolué depuis 2010, hormis une augmentation de 0,6% en 2016 et une autre de 0,6% en 2017. "Nous ne pouvons pas, en tant qu'employeur public, laisser le pouvoir d'achat de nos agents décrocher dans cette situation inédite", avait justifié l'ex-ministre Amélie de Montchalin, avant de souligner : "nous n'avons jamais connu une inflation aussi forte depuis 1991".

Nouvelles obligations pour les bailleurs non-professionnels

A compter du 1er juillet, les bailleurs non-professionnels, qui souhaitent mettre en location un logement, vont devoir mettre des informations clairement en avant... Doivent apparaître obligatoirement désormais : le montant du loyer, de son éventuel complément et des charges ; la mention "zone soumise à encadrement des loyers" si votre logement y est soumis, ainsi que le montant du loyer de base et du loyer de référence majoré.

Il faudra également également indiquer : le montant du dépôt de garantie éventuellement exigé ; le caractère meublé de la location ; le montant des taxes comprises des honoraires à la charge du locataire lors de la réalisation de l'état des lieux ; la commune et, le cas échéant, l'arrondissement dans lequel le bien locatif est situé ; la surface du bien loué en mètres carrés de surface habitable.

Revalorisation des aides sociales

Selon les informations des 'Echos', le futur projet de loi sur le pouvoir d'achat, , qui doit être présenté en Conseil des ministres début juillet, prévoit une revalorisation anticipée des prestations sociales indexées sur l'inflation, de 4%. Cette mesure doit prendre effet le 1er juillet, à titre rétroactif.

Sont concernés le revenu de solidarité active (RSA), l'allocation aux adultes handicapés (AAH), l'allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa) ou minimum vieillesse, l'allocation supplémentaire d'invalidité (ASI), l'allocation veuvage (AV), l'allocation de solidarité spécifique (ASS) pour les chômeurs en fin de droits.

Les APL sont aussi concernées par ce coup de pouce, avec une revalorisation de 3,5% afin de "protéger ceux qui ont les plus grandes difficultés" pour qu'ils puissent "passer ce cap de l'inflation", comme l'avait expliqué le ministre de l'Economie Bruno Le Maire.

Fin des nouvelles chaudières au fioul ou au charbon

Afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre, les nouveaux équipements de chauffage ou de production d'eau chaude doivent respecter un plafond d'émissions de gaz à effet de serre de 300 gCO2eq/KWh PCI. Ce plafond exclut d'office l'installation d'équipements neufs fonctionnant au fioul et au charbon. A partir du 1er juillet, ils deviennent ainsi interdits.

Cependant, les installations existantes qui dépassent ce seuil d'émissions pourront continuer à être utilisées, entretenues et réparées. Des aides financières allant jusqu'à 11.000 euros sont prévues pour encourager leur remplacement...

Renforcement des aides pour la rénovation énergétique

Pour encourager à la rénovation énergétique des bâtiments, il est possible à partir 1er juillet de cumuler MaPrimeRénov' avec un éco-prêt à taux zéro d'un montant maximum de 30.000 euros. Les travaux peuvent concerner l'isolation du logement ou le changement de mode de chauffage...

Changement de nom facilité

Au 1er juillet, il est possible de changer son nom de famille par simple déclaration à l'état civil. Une personne majeure pourra choisir de porter le nom de sa mère, de son père ou les deux...