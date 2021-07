Tout ce qui change au 1er août

A l'arrivée du mois d'août, des changements sont déjà prévus pour les ménages français, et certains d'entre eux auront un impact sur leur budget...

(Boursier.com) — Malgré la pause estivale, plusieurs nouvelles règles et changements de tarifs vont intervenir pour les ménages français au 1er août, notamment concernant le gaz, l'électricité, les tickets-restaurant ou encore sur le pass sanitaire... Tour d'horizon !

Hausse des tarifs du gaz

Après une hausse de 9,96% le 1er juillet dernier, les tarifs réglementés hors taxe d'Engie vont augmenter de 5,3% en août par rapport au barème en vigueur applicable depuis le 1er juillet 2021, comme l'a annoncé la Commission de régulation de l'énergie (CRE). "Cette hausse s'explique par la reprise économique mondiale et par une forte augmentation des prix du gaz sur le marché mondial", a expliqué le régulateur.

"Cette hausse est de 1,6% pour les clients qui utilisent le gaz pour la cuisson, de 3,3% pour ceux qui ont un double usage, cuisson et eau chaude, et de 5,5% pour les foyers qui se chauffent au gaz", a-t-il détaillé.

Hausse du prix de l'électricité

Au 1er août, les tarifs réglementés de l'électricité vont légèrement augmenter. La CRE a proposé une hausse de 0,48% pour les tarifs bleus résidentiels et 0,38% pour les tarifs bleus professionnels.

"Les tarifs dits 'bleus' s'adressent aux consommateurs résidentiels, ainsi qu'à certains professionnels, dont la puissance souscrite est inférieure ou égale à 36 kVA", rappelle le régulateur, précisant que cette évolution représente "une hausse d'environ 4 euros/an sur la facture d'un client résidentiel et 6 euros/an pour un client professionnel".

Extension du pass sanitaire

Déjà en vigueur depuis le 21 juillet dans les lieux de loisirs et de culture rassemblant plus de 50 personnes, le pass sanitaire va être étendu aux cafés, bars, restaurants, centre commerciaux, hôpitaux, maisons de retraite et les avions, trains et cars pour les longs trajets au début du mois d'août.

"Le Conseil constitutionnel a indiqué qu'il rendrait sa décision le 5 août prochain. La loi sera donc promulguée dans la foulée avec une entrée en vigueur que nous prévoyons pour le 9 août", a détaillé le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal, précisant qu'il y aurait "un temps d'adaptation et de rodage".

Lancement du Pass'Sport

"Pour les jeunes, pour les clubs, nous lançons le Pass'Sport. 50 euros par enfant de 6 à 18 ans pour financer l'inscription dans un club. Aucune démarche : les parents de 5,4 millions d'enfants éligibles seront informés par courrier. C'est du concret !", avait tweeté en mai dernier Emmanuel Macron.

Les familles éligibles recevront par courrier ce Pass'Sport dans la seconde moitié du mois d'août. Elles bénéficieront ainsi d'une réduction de 50 euros par enfant pour la prise d'une licence ou adhésion et devront présenter ce courrier aux clubs sportifs de leur choix et volontaires du réseau Pass'Sport...

Dernier mois pour utiliser ses tickets-restaurant 2020

En raison de la crise sanitaire, Bercy avait annoncé que la validité des tickets-restaurant 2020 serait prolongée jusqu'au 31 août 2021, alors qu'habituellement les titres-restaurant sont utilisables pendant l'année civile de leur émission et les mois de janvier et de février de l'année suivante.

Afin d'inciter les Français en télétravail à utiliser les tickets-restaurant qu'ils avaient emmagasinés et soutenir les restaurateurs, le gouvernement avait décidé après le premier confinement, au printemps 2020, de doubler le plafond journalier des titres, qui peuvent actuellement être utilisés les dimanches et jours fériés, dans une limite quotidienne de 38 euros, contre 19 auparavant. Ce changement de règles doit prendre fin le 31 août prochain...

Si les restaurateurs espèrent que la mesure sera prolongée, le ministère de l'Economie, contacté par 'BFMTV', a indiqué être "en train de faire l'analyse de la situation", soulignant que "la décision n'est pas encore prise" et devrait être tranchée "après la mi-août"...