Tout ce qui change à partir du 1er janvier 2022

(Boursier.com) — Alors que la nouvelle année approche à grands pas, le mois de janvier réserve plusieurs changements pour les Français, qui concernent notamment le prix du timbre, le Smic ou encore les pensions de retraite... Tour d'horizon des nouveautés qui interviendront dès le 1er janvier 2022.

Revalorisation du Smic

Le gouvernement, qui a la possibilité d'annoncer une hausse supérieure, avait d'ores et déjà fait savoir qu'il n'accorderait pas de "coup de pouce" supplémentaire au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en 2022. Il y aura néanmoins une revalorisation automatique.

Ainsi, à partir du 1er janvier prochain, le Smic sera revalorisé de 0,9% (contre 0,99% au 1er janvier 2021 puis 2,2% en octobre 2021). Avec cette revalorisation, le nouveau montant du Smic brut horaire sera donc porté à 10,57 euros (contre 10,48 euros depuis le 1er octobre 2021) soit 1.603,12 euros mensuels sur la base de la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires. A Mayotte, son montant est fixé à 7,98 euros l'heure.

Revalorisation des pensions de retraite

Compte tenu de la publication par l'Insee de l'indice des prix à la consommation hors tabac pour le mois d'octobre 2021, les pensions de retraite de base seront revalorisées de 1,1% au mois de janvier. Pour rappel, leur revalorisation intervient au 1er janvier de chaque année.

"Cette revalorisation de 1,1% concernera toutes les retraites de base à l'exception de celles des avocats. Elle s'appliquera aux pensions des retraités du secteur privé, de la Fonction publique, des régimes spéciaux et des indépendants", précise le site service-public.fr.

Baisse de l'impôt sur le revenu

Bonne nouvelle pour les contribuables redevables de l'impôt sur le revenu... Afin de prendre en compte les effets de l'inflation sur le niveau d'imposition des ménages, les tranches du barème de l'impôt sur le revenu vont être revalorisées de 1,4% pour l'imposition des revenus de 2021.

Selon le projet de loi de finances (PLF) pour 2022 dévoilé fin septembre, cette mesure, appliquée chaque année, vise à permettre "de neutraliser les effets de l'inflation sur le niveau d'imposition des ménages". Le barème du taux neutre (non personnalisé) pour le prélèvement à la source (PAS) sera donc également revalorisé.

Exonération de la taxe d'habitation

L'année prochaine, la suppression progressive de la taxe d'habitation des ménages les plus aisés va se poursuivre. Ces ménages bénéficieront en 2022 d'une exonération de 65% de leur taxe. L'ultime étape de la réforme de la taxe d'habitation est sa suppression en 2023.

Nouveau malus au poids

Dès 2022, un nouveau malus au poids sera mis en place à l'achat d'un véhicule de tourisme de plus de 1.800 kilos immatriculé pour la 1re fois en France (neuf ou importé). Le paiement de ce malus s'effectuera à l'occasion du règlement de la carte grise.

Entrée en vigueur de la loi anti gaspillage

Afin de réduire les déchets et préserver les ressources naturelles, la biodiversité et le climat, certaines dispositions de la loi du 10 février 2020 contre le gaspillage et pour l'économie circulaire entreront en vigueur, avec notamment l'interdiction des suremballages en plastique pour les fruits et légumes de moins de 1,5 kg, des sachets de thé en plastique, des jouets en plastique distribués gratuitement dans les fast-food, l'obligation d'avoir des fontaines à eau dans les établissements recevant du public, ou encore l'obligation d'utiliser le logo Triman, accompagné d'une information sur le tri.

Contraception gratuite pour les femmes de moins de 25 ans

Alors que les femmes sont nombreuses à renoncer à la contraception "pour raisons financières", le ministre de la Santé Olivier Véran avait annoncé en septembre dernier que la prise en charge des frais de contraception par l'Assurance maladie sera étendue jusqu'à l'âge de 25 ans, contre 18 ans actuellement.

Pour ces jeunes femmes, la prise en charge intégrale des frais liés à la contraception interviendra dès le 1er janvier 2022. A noter que certains dispositifs de contraception sont exclus (préservatifs masculins et féminins, anneaux vaginaux, patchs, pilules de 3e et 4e générations).

Extension du "Pass culture" pour les 15-17 ans

A compter du 1er janvier 2022, le "Pass culture" sera étendu aux jeunes âgés de 15 à 17 ans. Places de cinéma, expositions, instruments de musique... Ce pass, qui était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron, permet d'accéder à un crédit de 20 euros pour ceux âgés de 15 ans et de 30 euros pour les jeunes âgés de 16 et 17 ans.

Hausse du prix du timbre

Au mois de janvier prochain, le prix des timbres augmentera de 4,7% en moyenne. Pour les particuliers, le prix du timbre vert passe de 1,08 euro à 1,16 euro. Quant au prix du timbre rouge, il passe de 1,28 euro à 1,43 euro.

Une nouvelle pièce de 2 euros

Dans le cadre de la présidence française du Conseil de l'Union européenne, une nouvelle pièce de deux euros sera mise en circulation à compter du 1er janvier prochain. Le chêne et l'olivier, symboles de la force et la sagesse, seront inscrits sur cette nouvelle pièce de monnaie.