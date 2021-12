Tout ce qui change à partir de ce 1er décembre

Le dernier mois de l'année apporte son lot de changements pour les ménages français...

(Boursier.com) — Plusieurs changements interviennent pour les ménages français en ce 1er décembre... Des modifications sont notamment au menu des règles de l'assurance chômage, du pass sanitaire ou encore du chèque énergie... Tour d'horizon !

Pas de hausse du prix de gaz

Après avoir avoir échappé à une première flambée de 19,5% TTC au 1er novembre, les 5 millions de ménages qui dépendent encore des tarifs réglementés d'Engie éviteront encore une fois une hausse au mois de décembre. Afin de limiter la casse face à l'augmentation des prix de l'énergie, le gouvernement a pour rappel mis en place en octobre "un bouclier tarifaire" pour geler les tarifs jusqu'à la fin 2022...

Bonus de 100 euros pour le chèque énergie

Le gouvernement a d'ailleurs décidé de verser une aide supplémentaire de 100 euros en décembre pour les 5,8 millions de foyers qui ont déjà bénéficié du chèque énergie, qui peut être utilisé pour payer en ligne ses dépenses d'électricité ou de gaz naturel auprès de certains fournisseurs, au titre de l'année 2021. Ce chèque de 100 euros devrait être envoyé entre le 13 et le 22 décembre.

Versement d'une indemnité inflation

Pour compenser la hausse généralisée des prix également, une indemnité inflation défiscalisée de 100 euros sera versée à 38 millions de Français qui ne dépassent pas les 2.000 euros nets de revenus par mois, dans le courant du dernier mois de l'année.

Sont concernés les salariés du secteur privé, les travailleurs non salariés (indépendants, agriculteurs, professions libérales) et les étudiants boursiers. Quant aux fonctionnaires, demandeurs d'emploi et les étudiants boursiers, ils toucheront la prime en janvier, et les retraités en février.

Durcissement des règles de l'assurance chômage

A partir de ce 1er décembre, deux mesures de la réforme de l'assurance chômage entrent en vigueur. Les changements concernent d'abord les nouvelles règles sur les conditions d'éligibilité à l'assurance chômage pour les travailleurs privés d'emploi. Ainsi, pour pouvoir être indemnisé par l'assurance chômage, il faudra avoir travaillé 6 mois (contre 4 précédemment) au cours des 24 derniers mois. Cette condition s'applique aux personnes privées d'emploi dont le contrat de travail a pris fin à compter du 1er décembre 2021.

Une seconde mesure va également s'appliquer, celle sur la dégressivité de l'allocation chômage à partir du 7ème mois pour les plus hauts revenus pour les personnes de moins de 57 ans dont le salaire dépassait 4.500 euros bruts par mois. Cette mesure s'applique aux personnes dont la fin de contrat de travail intervient à compter du 1er décembre 2021, à l'exception de celles dont la procédure de licenciement a été engagée avant cette date.

Versement de la prime de Noël

Cette année, la prime de Noël sera distribuée mi-décembre aux ménages bénéficiaires de minima sociaux. La prime est versée automatiquement par la Caisse d'alllocations familiales (Caf) ou la Mutuelle sociale agricole (MSA).

Son montant varie en fonction de la composition du foyer?: 152,45 euros pour une personne seule ; 228,67 euros pour un couple ou un parent ; 274,41 euros pour un foyer composé de trois personnes. Les familles plus nombreuses recevront 60 euros par enfant supplémentaire.

Pass sanitaire désactivé

A partir du 15 décembre également, le pass sanitaire sera désactivé pour les personnes de plus de 65 ans qui sont vaccinées contre le Covid-19 depuis plus de 6 mois et 5 semaines et qui n'auront pas reçu leur dose de rappel, comme l'a annoncé le gouvernement.

Concernant le pass sanitaire de tous les adultes qui n'auront pas reçu leur dose de rappel depuis plus de sept mois après la dernière injection sera désactivé à compter du 15 janvier.

Encadrement des loyers étendu en Île-de-France

En Île-de-France, le plafonnement des loyers s'étend. Après Paris, Aubervilliers, Epinay-sur-Seine, L'Île-Saint-Denis, La Courneuve, Pierrefitte-sur-Seine, Saint-Denis, Saint-Ouen-sur-Seine, Stains et Villetaneuse, 9 autres communes de Seine-Saint-Denis devront appliquer le dispositif à compter de ce mercredi 1er décembre.