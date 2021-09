Tout ce qui a changé le 1er septembre !

Tout ce qui a changé le 1er septembre !









A la rentrée, plusieurs changements sont à prévoir pour les ménages français, et certains d'entre eux auront un impact sur leur budget...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Alors que les Français s'apprêtent à faire leur rentrée, de nombreux changements sont à prévoir... Tarifs réglementés du gaz, règles du télétravail, prix de certaines marques de cigarettes, ou encore plafond journalier des tickets-restaurant sont concernés. Tour d'horizon !

Hausse des prix du gaz d'une "ampleur inédite"

La flambée des prix du gaz se poursuit... Au 1er septembre, les tarifs réglementés hors taxe d'Engie augmentent de 8,7%, soit 7,9% TTC par rapport au barème en vigueur applicable depuis le 1er août 2021, a annoncé la Commission de régulation de l'énergie (CRE). "Cette hausse est de 2,7% pour les clients qui utilisent le gaz pour la cuisson, de 5,5% pour ceux qui ont un double usage, cuisson et eau chaude, et de 9% pour les foyers qui se chauffent au gaz", détaille le régulateur.

Cette évolution résulte de "l'application de la formule tarifaire définie dans l'arrêté du 28 juin 2021 relatif aux tarifs réglementés de gaz naturel fourni par Engie", explique-t-il, tout en évoquant une "hausse d'ampleur inédite".

Les tickets-restaurant de 2020 ne seront plus valables

A partir du 1er septembre, les tickets-restaurant datant de 2020 ne sont plus valables. En revanche pour les titres de 2021, ils resteront utilisables dans la restauration jusqu'à 38 euros et cela jusqu'au 28 février 2022. Afin d'inciter les Français en télétravail à utiliser les tickets-restaurant qu'ils avaient emmagasinés et soutenir les restaurateurs, le gouvernement avait pour rappel décidé après le premier confinement, au printemps 2020, de doubler le plafond journalier des titres.

En outre, il sera toujours possible de les utiliser en semaine comme les week-ends et les jours fériés. En revanche, il n'y a pas de changement prévu dans les magasins alimentaires, où la limite est toujours fixée à 19 euros par jour.

Pass sanitaire pour les salariés

Depuis le 30 août dernier, l'obligation du "pass sanitaire" est élargie à une nouvelle catégorie de professionnels au contact du public, travaillant des les lieux où le dispositif est déjà imposé aux clients (bars, restaurants, discothèques, cinémas, établissements sportifs, etc.).

Ces salariés doivent présenter un certificat de vaccination, un test négatif de moins de 72 heures ou un certificat de rétablissement du Covid-19 datant de plus de 11 jours et de moins de 6 mois pour aller travailler. Le masque ne sera plus obligatoire pour les personnels soumis au pass sanitaire.

Fin du "nombre de jours minimal" obligatoire de télétravail

Les règles concernant le télétravail sont assouplies... Alors que le gouvernement souhaite "redonner la main" aux entreprises, la ministre du Travail Elisabeth Borne a annoncé qu'à partir de ce mardi 31 août, il n'y aurait plus de nombre de jours "minimal de télétravail" exigés dans les entreprises.

"Mes équipes ont échangé la semaine dernière avec les organisations patronales et syndicales qui souhaitent toutes qu'on redonne la main aux entreprises pour fixer les règles en matière de télétravail, qu'on ait plus un nombre de jours minimal, c'est ce qu'on va faire", a-t-elle indiqué sur 'BFMTV'. "C'est maintenant à la direction de l'entreprise en discussion avec les représentants des salariés de définir les règles en matière de télétravail. C'est que dira le nouveau protocole" qui sera publié ce mardi dans la soirée, a précisé la ministre...

Netflix augmente ses tarifs en France

A partir de ce mercredi, Netflix, qui veut investir davantage dans la production, va gonfler les prix de ses abonnements. L'offre "Essentiel" (un seul écran à la fois et pas de haute-définition) passe de 7,99 à 8,99 euros par mois. "C'est la première fois depuis son arrivée en France en septembre 2014 que Netflix se décide à toucher à ce tarif d'entrée de gamme", selon le JDN.

L'offre "Standard" (deux écrans simultanés et haute-définition) passe de 11,99 à 13,49 euros, soit une hausse de 1,50 euro par mois. L'offre "Premium" (quatre écrans simultanés et programmes en ultra-haute définition) augmente de son côté de deux euros, à 17,99 euros par mois. Pour ces deux offres, il s'agit de la troisième augmentation des prix imposée par Netflix, rappelle le JDN, précisant que celui de l'offre "Premium" a bondi de 50% en sept ans.

Légère baisse du prix de certaines marques de cigarettes

C'est plutôt inhabituel... A compter du 1er septembre, certaines marques de cigarettes vont diminuer de 10 centimes le prix de leurs paquets de 20 cigarettes, notamment pour les Lucky Strike bleu et rouge, les Gauloises Blondes bleu et les News rouge. Ils seront ainsi vendus 9,90 euros, contre 10 euros. De son côté, Camel baisse ses paquets de Camel filtre et Essential de 20 centimes, pour les vendre au prix rond de 10 euros.