Tout ce qui a changé le 1er juillet !

Tout ce qui a changé le 1er juillet !









Allongement du congé paternité, chômage partiel, mise en place du certificat sanitaire européen, nouveau diagnostic de performance... Voici le programme.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le mois de juillet commence aujourd'hui, avec de nombreux changements pour les ménages. Le point sur toutes ces nouveautés...

Allongement du congé paternité et d'accueil de l'enfant

À compter du 1er juillet, la durée du congé de paternité et d'accueil de l'enfant passe à 25 jours fractionnables pour la naissance d'un enfant. Sa durée était de 11 jours consécutifs jusque-là. Le congé paternité est applicable pour les enfants nés à partir du 1er juillet 2021 ou nés avant mais dont la naissance était supposée intervenir à partir de cette date.

Chômage partiel

Les salariés percevront une indemnité de 72% (au lieu de 84%) du salaire net. Les salariés des entreprises relevant de secteurs les plus touchés par la crise et ceux des entreprises fermées administrativement continueront de percevoir une indemnité égale à 84 % du salaire net jusqu'au 31 août 2021.

Certificat sanitaire européen

Pour permettre la reprise des déplacements dans l'Union européenne (UE) malgré les restrictions liées à l'épidémie de coronavirus, la Commission européenne a proposé la création d'un pass sanitaire européen. L'UE a officiellement adopté le certificat Covid numérique le 14 juin 2021. Ce certificat doit entrer en vigueur dès le 1er juillet dans tous les États membres.

Concerts debout

Bonne nouvelle aussi pour les fans de musique, les concerts debout, interdits depuis mars 2020, sont de nouveau autorisés, avec une jauge de 75% en intérieur et de 100% en plein air.

Nouveau diagnostic de performance énergétique (DPE)

À compter du 1er juillet, le diagnostic de performance énergétique (DPE) n'est plus informatif mais opposable. Son contenu et sa méthode de calcul sont également transform

MaPrimeRenov'

Les propriétaires bailleurs vont pouvoir demander MaPrimeRenov' pour rénover leur logement locatif. Ce document indique au futur acquéreur ou locataire une estimation de la consommation énergétique d'un logement et son taux d'émission de gaz à effet de serre, notamment à travers les étiquettes énergie, devient plus lisible et plus fiable.

Tarifs du gaz

Les tarifs réglementés de la vente de gaz d'Engie vont flamber de 9,96% en moyenne au 1er juillet. "Cette forte hausse est due principalement (pour 7,8%) à la hausse des prix du gaz sur le marché mondial liée à la reprise économique mondiale, sachant que 99% du gaz consommé en France est importé", explique le régulateur, la CRE.

Bonus écologique et prime à la conversion

Pour l'achat d'un véhicule neuf électrique ou hybride rechargeable, les barèmes du bonus écologique évoluent. Par ailleurs, il est toujours possible de bénéficier de la prime à la conversion pour mettre son ancien véhicule à la casse et en acquérir un nouveau moins polluant. Mais celui-ci doit répondre à de nouveaux critères...