Tout ce qui a changé le 1er janvier !

Hausse automatique du Smic, prime de précarité dans la fonction publique, tarifs du gaz, prix des cigarettes, tarifs des timbres...

Comme à chaque nouvelle année, de nouvelles mesures entrent en vigueur au 1er janvier. Voici une liste non exhaustive de ce qui change !...

Hausse automatique du Smic

Pas de coup de pouce, mais une "hausse automatique"... Le 1er janvier, le Smic a augmenté de 0,99%, selon le décret adopté en conseil des ministres. Il atteint donc 1.554,58 euros brut par mois, soit une hausse de 15 euros, et un montant brut horaire à 10,25 euros.

Cela correspond à la revalorisation automatique du Smic. Début décembre, Jean Castex avait d'ores et déjà annoncé qu'il n'y aurait "vraisemblablement pas" de coup de pouce au Smic le 1er janvier 2021 en France...

Prime de précarité dans la fonction publique

Autre changement qui intervient le 1er janvier prochain : un agent contractuel de la fonction publique peut bénéficier d'une indemnité de fin de contrat dite "prime de précarité". Cette disposition concerne les contrats à durée déterminée conclus à compter du 1er janvier dans la fonction publique de l'Etat et les fonctions publiques territoriale et hospitalière.

Le montant de l'indemnité de fin de contrat est fixé à 10% de la rémunération brute globale perçue par l'agent pendant la durée de son contrat, renouvellement inclus. Elle est versée au plus tard un mois après le terme du contrat...

Brexit

Le 31 décembre 2020 à minuit, le droit de l'Union européenne cesse de s'appliquer au Royaume-Uni, impliquant de nombreux bouleversements, tels que les changements de statuts pour les expatriés, de nouveaux droits de douane, ou encore la fin de la validité de la carte européenne d'assurance-maladie...

Réforme des APL

En 2021, le calcul des APL change... En effet, l'aide personnalisée au logement se fera "en temps réel" par rapport à la situation de chaque bénéficiaire. Ainsi, les APL seront calculées tous les 3 mois en fonction des revenus des 12 derniers mois. Pour le reste, le mode de calcul et le fonctionnement restent identiques. Pour préparer les 6,6 millions de ménages bénéficiaires, un simulateur sera mis en ligne le 4 janvier prochain...

Fin du fonds de solidarité universel

Le fonds de solidarité universel, permettant à toutes les entreprises ayant perdu 50% de leur chiffre d'affaires de recevoir une indemnité, s'arrête le 31 décembre. Début décembre, le ministre de l'Economie Bruno Le Maire avait annoncé la fin de cette aide aux entreprises lancée lors du premier confinement et reconduite plus largement lors du second. Les entreprises toujours fermées, comme les restaurants, continuent de bénéficier de ce fonds...

Remboursement des prothèses auditives

Dans le cadre de la réforme dite "100 % santé", certaines prothèses auditives sont désormais prises en charge à 100% par l'Assurance maladie et les complémentaires santé à compter du 1er janvier 2021. Comme l'indique le site de l'Assurance maladie, ce dispositif a "pour finalité de réduire les situations de renoncement aux soins en garantissant à tous les assurés la possibilité d'obtenir des équipements de qualité les exemptant de tout reste à charge".

Identification obligatoire des vélos neufs

A partir du 1er janvier 2021, tous les vélos neufs vendus par un commerçant doivent être marqués d'un numéro d'identification unique inscrit dans un "fichier national unique des cycles identifiés". Cette obligation, qui a pour objectif de lutter contre les vols, sera étendue aux vélos d'occasion le 1er juillet prochain...

Tarifs du gaz, prix des cigarettes, tarifs des timbres...

- Les tarifs réglementés du gaz augmentent. Ils augmentent à nouveau de 0,2% en moyenne au 1er janvier 2021 par rapport au barème applicable depuis le 1er décembre 2020, comme l'a annoncé la Commission de régulation de l'énergie (CRE).

- Les prix de certains tabacs évoluent. A partir du 1er janvier 2021, certaines marques font passer le prix du paquet de 20 unités de 9,50 euros à 9,60 euros, d'autres de 9,90 euros à 10,50 euros, et d'autres encore de 10 euros à 10,10 euros, comme le prévoit un arrêté portant sur les prix de vente au détail des cigarettes, cigarillos, cigares et tabacs à rouler.

- La Poste va augmenter ses tarifs. Dès le 1er janvier 2021, le prix du timbre vert passe à 1,08 euro. Le timbre rouge pour une lettre prioritaire grimpe de 1,16 euro à 1,28 euro, tandis que le timbre Ecopli passe de 95 centimes à 1,06 euro. La Poste justifie cette augmentation par une baisse de volume des courriers...